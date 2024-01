Grand froid : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

L'épisode de grand froid se poursuit dans l'Hexagone ce dimanche 14 janvier, avec des températures au plus bas dans le Grand-Est. Voici les départements toujours placés en vigilance jaune ce dimanche matin.

La France entière grelotte en cette moitié du premier mois de l'année. Un épisode de grand froid a débuté vendredi dernier et promet de se poursuivre encore quelques jours. Météo-France a donc une nouvelle fois émis la liste des départements toujours placés en vigilance jaune, pour grand froid, ce dimanche matin.

La région Grand-Est est particulièrement touchée par ce phénomène météorologique hivernal. Sept départements, dont certains en Bourgogne-France-Comté, sont ainsi appelés à être attentifs : la Haute-Marne, la Côte-d'Or, les Vosges, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort et le Doubs.

La ville de Chaumont dans le Grand-Est connaît déjà depuis 6h les températures les plus basses du pays, avec -7 °C. Non loin derrière, Belfort en Bourgogne-France-Comté enregistre -5 °C ce dimanche matin. Dans la même région, Chalons-sur-Saône est à -4 °C, avec risques de brouillards givrants pendant toute la journée.

Quant aux maximales, elles restent froides, avec 6 et 7 °C à Marseille et Nice. Seules les villes de Biarritz en Nouvelle-Aquitaine et Ajaccio en Corse, sont exempts de ces minimales. Les Biarrots et Ajacciens auront donc la joie de passer le dernier jour de la semaine avec des températures douces, allant de 10 à 11 °C.

Lundi, moins de quatre départements seront concernés par la vigilance jaune grand froid, neige et verglas, selon les prévisions du service météorologique.