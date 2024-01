Reims : trois élèves jugés en mars pour l'agression d'un professeur

Un professeur qui tentait de séparer deux mineures qui se bagarraient a été pris à partie par d’autres élèves qui lui ont asséné des coups de poing. Trois d’entre eux seront jugés en mars.

Trois élèves d'un lycée de Reims seront jugés au mois de mars. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé un professeur et un assistant d'éducation dans l'enceinte de leur établissement scolaire, ce vendredi, a annoncé dimanche soir le procureur de Reims.

Ce professeur et cet assistant d'éducation du lycée Joliot-Curie de Reims ont été «pris à partie» alors qu'ils tentaient de séparer des élèves qui se battaient dans le lycée, a indiqué le rectorat.

Au total, quatre élèves ont été placés en garde à vue, selon le procureur, et trois d'entre eux, inconnus des services judiciaires, seront jugés le 20 mars devant le tribunal pour enfants.

Ils sont poursuivis pour «violences ayant entraîné une ITT (incapacité totale de travail) supérieure à huit jours», avec trois circonstances aggravantes (violences en réunion, sur personnes chargées d'une mission de service public, dans un établissement scolaire).

Exclusion à titre conservatoire

Selon le rectorat, «tous les élèves concernés seront exclus à titre conservatoire dans l’attente d’un conseil de discipline» et «une cellule d’écoute sera mise en place pour les élèves et les personnels qui en manifesteront le besoin».

«Aucune menace ou agression, physique ou verbale, ne peut être tolérée envers les personnels», a affirmé Vincent Stanek, recteur de l’académie de Reims, dans un communiqué.

«Tout mon soutien à ce professeur agressé. Je condamne fermement cette agression. Les auteurs et délinquants doivent être condamnés fermement. Le retour du respect et de l’autorité devient indispensable et urgent !», a réagi Arnaud Robinet, le maire de Reims, sur X.