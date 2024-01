Christian Estrosi : «Il y aura bientôt plus d'anciens membres des Républicains au gouvernement qu'aux LR»

«Il y aura bientôt plus d'anciens membres des Républicains au gouvernement qu'aux LR» a déclaré Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président du parti Horizons, lors de sa Grande Interview sur CNEWS et Europe 1, ce lundi.

L’ancien Républicain et désormais vice-président du parti Horizon Christian Estrosi, s’est exprimé sur l’avenir des LR, qui pousse à se questionner selon lui.

Invité sur le plateau de CNEWS ce lundi 15 janvier, le maire de Nice a déploré des potentiels non exploités : «Aux LR, il y avait tant de talents qu’on n’a pas utilisés pour participer à l’action du gouvernement, où on aurait pu avoir de bien meilleurs résultats», a-t-il déploré.

Selon lui, Les Républicains ont de grandes perspectives : «On a l'opportunité de faire enfin non pas une majorité relative mais une majorité absolue pour faire les réformes structurelles dont notre pays a besoin», a-t-il souligné.

Bien qu’il ait exprimé toute sa sympathie à Rachida Dati suite à sa nomination au ministère de la Culture, Christian Estrosi déplore un exil LR généralisé : «Il y aura bientôt plus d’anciens LR au gouvernement que de LR dans le parti, donc à un moment il va falloir se poser des questions», a-t-il lancé.