Cyclone Belal à La Réunion : que sont ces étranges nuages formés dans le ciel réunionnais avant l’arrivée de la tempête tropicale ?

Avant l’arrivée du cyclone Belal à La Réunion, d’étranges nuages en forme de soucoupes volantes se sont formés dans le ciel réunionnais. Il s’agit d’un phénomène météorologique appelé «altocumulus lenticularis», ou nuages lenticulaires.

Ces dernières heures, l’île de La Réunion a été frappée par un cyclone d’intensité 2 à 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson, baptisé Belal. L’alerte violette, le plus haut niveau, a alors été déclenchée et la population a été contrainte de se confiner durant le passage de la tempête tropicale.

Toutefois, avant même l’arrivée du cyclone, des nuages en forme de soucoupes volantes superposées ont été observés dans le ciel réunionnais. Il s’agit d’un phénomène, qui n’a rien de surnaturel, appelé «altocumulus lenticularis».

Les altocumulus lenticularis, ou nuages lenticulaires, sont souvent confondus avec «des Ovnis». Visuellement, ils peuvent paraître «surnaturels». Ils ont une forme de lentille ou de disque et se forment généralement dans les zones montagneuses ou à proximité de reliefs importants.

La formation de ces nuages dépend des conditions météorologiques. En effet, ils se développent lorsque l'air humide est poussé vers le haut par le vent. Ce dernier rencontre alors une barrière naturelle telle qu'une montagne par exemple.

Quand l'air s'élève au-dessus de la crête montagneuse, il se refroidit et atteint le point de rosée (température à laquelle l’air doit être refroidi à pression et teneur en eau constantes pour atteindre la saturation), provoquant la condensation et la formation de nuages.

Les altocumulus lenticularis peuvent se former à différentes altitudes. Bien qu’ils soient beaux à photographier, les nuages lenticulaires peuvent signaler des conditions de turbulence pour les avions, l’air étant instable dans les zones où ils se forment.