Chute de la natalité en 2023 : le paysage démographique de la France bouleversé ?

Les chiffres du nombre de naissances sur le territoire français en 2023 sont alarmants. Une baisse de 6,8 % a été enregistrée par rapport à l'année 2022.

Des chiffres inquiétants. En 2023, la France a connu une véritable crise de la natalité. Depuis quelques années, le nombre de naissances sur le territoire ne cesse de baisser et l'année 2023 ne déroge pas à cette règle.

En 2022, les Français avaient donné la vie à 666.000 nouveaux nés contre 621.691 pour l'année dernière, soit une baisse de 6,8 %. Lorsqu'on analyse les chiffres, des différences importantes émergent en fonction de l'origine migratoire des populations : «On a une natalité native, une natalité française, née en France, issue de parents nés en France qui se contracte fortement. Dans le même temps, on a une natalité issue de l'immigration extra-européenne qui est très dynamique», explique Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur de l'observatoire de l'immigration pour CNEWS.

L'INDICE DE FÉCONDITÉ DES FRANÇAISES NATIVES AU PLUS BAS

Ce bouleversement démographique s'explique notamment par un différentiel important de l'indice de fécondité. Selon les derniers chiffres, l'indice de fécondité des femmes immigrées algériennes est de 3,7 enfants par femme. Dans le même temps, les femmes nées en France ne font que 1,88 enfant en moyenne. Depuis le début du XXIe siècle, le nombre d'enfants nés et issus de deux parents français est en baisse de 22 % alors que dans le même temps le nombre d'enfants nés et issus de deux parents d'origine extra-européenne a augmenté de 72 % selon des chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

«Si cette différence de fécondité a autant de poids, c'est parce qu'elle est adossée sur la dynamique des flux migratoires qui sur cette même période, depuis l'an 2000, a augmenté d'une manière très significative», rajoute Nicolas Pouvreau-Monti.

Pour Violette Spillebout, députée Renaissance du Nord, il faut améliorer les conditions de vie des Français pour augmenter la natalité : «Des familles qui sont issues de l'immigration font plus d'enfants culturellement, moi je trouve que c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue de pousser la natalité, ça veut dire avoir des meilleures conditions pour que les familles puissent élever leurs enfants», expliquait-elle ce mardi matin sur le plateau de La Matinale de CNEWS.

En France, depuis la Seconde Guerre mondiale, les chiffres de la natalité n'ont jamais été aussi bas.