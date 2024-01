Immobilier : ces 5 villes où les Français ont perdu le plus de pouvoir d'achat sur un an

L’année 2023 a été une année noire pour le pouvoir d’achat immobilier des ménages français qui a fortement chuté.

Le pouvoir d’achat immobilier des ménages français a chuté en un an et la flambée des taux de crédit n’est pas anodine. Ces derniers ont été multipliés par quatre. Une étude de Meilleurtaux.com, publiée ce mardi 2 janvier, a calculé le nombre de mètres carrés qu’un ménage français pouvait acquérir en décembre 2023 avec une mensualité de 1.000 euros et un crédit étalé sur 20 ans avec un taux à 4,20%. Dans les plus grandes communes françaises, le pouvoir d’achat immobilier des ménages a chuté de 7 mètres carrés sur un an.

grosse baisse à Toulon et Nîmes

«À Toulon et Nîmes, les acheteurs ont perdu jusqu’à 20 mètres carrés de pouvoir d’achat immobilier», a déclaré Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com. En effet, une personne souhaitant s’acheter un premier bien, qui emprunte sur 20 ans avec une mensualité de 1.000 euros, ne pourra s’offrir que 48 mètres carrés alors qu’elle aurait pu s'offrir 69 mètres carrés un an auparavant. Grenoble (-11 m2), Reims (-10 m2) et Montpellier (-10 m2) complètent le top 5 des villes où les ménages ont perdu le plus de pouvoir d’achat immobilier.

Cette étude permet aussi de comprendre qu’un remboursement mensuel de 1.000 euros sur vingt ans ne donne accès qu’à un petit studio parisien de 17 m2, et à Lyon, à un deux-pièces de 34 m2. Le pouvoir d’achat connaît une diminution modérée à Angers (-1 m2), Lille et Nantes (-2 m2), et varie entre 3 et 7 m2 en moins sur un an dans d’autres communes.