Le suspect du meurtre de Justine Vayrac comparaît ce mardi pour l'incendie volontaire d'une grange

Lucas.L, le suspect qui a avoué avoir tué puis enterré Justine Vayrac, comparaît ce mardi pour l'incendie volontaire d'une grange agricole à Saint-Hilaire-Peyroux en 2020 (Corrèze).

Un premier passage devant le juge. Lucas.L, un jeune homme de 22 ans suspecté d'avoir tué, violé et séquestré Justine Vayrac en octobre 2022, va comparaître ce mardi pour une autre affaire. Au moment de l'enquête sur le meurtre, la vie du jeune agriculteur en Corrèze a été passée au peigne fin. Une affaire datant de deux ans avait alors ressurgit. En 2020, dans la nuit du 2 au 3 août, Lucas.L, aurait volontairement incendié une grange agricole sur son lieu de travail au «Puypertus» dans la commune de Saint-Hilaire-Peyroux.

À l'époque il avait été mis en examen et placé en détention provisoire jusqu'au 12 avril 2021. Lucas.L «faisait depuis avril 2021 l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire dont il respectait les obligations», expliquait Baptiste Porcher, procureur de Limoges, lors d'une conférence de presse.

pas encore jugé dans l'affaire justine vayrac

Justine Vayrac, 20 ans, avait été tuée dans la nuit du 22 au 23 octobre 2022 alors qu'elle sortait d'une discothèque de Brive. Durant l'enquête, les soupçons se sont orientés vers Lucas.L. Au cours des interrogatoires, le jeune homme avait fini par avouer le meurtre de la jeune femme. En octobre 2022, Lucas.L a été mis en examen pour meurtre, viol et séquestration sur Justine Vayrac. Si le suspect a avoué le meurtre, il a toujours nié avoir violé la victime. Pour le moment, le jeune homme de 22 ans n'est pas encore passé devant le juge. L'affaire est actuellement en «stand-by» puisque Me Labrousse, l'avocat du suspect, a déposé un pourvoi en cassation et des requêtes en nullité pour des irrégularités dans le dossier. Il pointe notamment des «incidents de procédure».

En décembre dernier, «la Cour de cassation a examiné les requêtes en nullité, mais le délibéré ne sera rendu que le 31 janvier afin de laisser aux magistrats le temps de statuer», explique La Dépêche.

Une décision qui pourrait avoir de grandes conséquences sur la suite de l'affaire, puisque les aveux de Lucas.L pourraient devenir caduque, si les requêtes en nullité sont retenues.