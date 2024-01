Neige et verglas : la France est-elle moins bien équipée que ses voisins ?

Alors qu’un air froid souffle sur la France depuis une semaine, plusieurs régions se révèlent parfois paralysées au moindre centimètre de neige. Mais gérons-nous moins bien les phénomènes neigeux que nos voisins ? Sommes-nous moins bien équipés ?

Météo-France prévoit l'arrivée d'une nouvelle dépression, baptisée Irène, qui devrait traverser la France dès ce mardi soir. De nouvelles chutes de neiges dans les massifs montagneux et dans le Nord de la France sont à prévoir. Mais à chaque épisode neigeux, certaines régions semblent surprises.

En fonction des climats régionaux et de la fréquence des chutes de neige, chaque région possède un budget et un équipement très variables pour l'entretien des routes pendant l'hiver.

Selon les données de la Direction des routes de France (DIRF), l'Ile-de-France possède 650 agents, 74 engins et 16.300 tonnes de sel, pour faire face aux cas de neige et de verglas, qui apparaissent épisodiquement durant l'hiver.

Dans le Massif Central, habitué aux phénomènes neigeux, 76 engins et 450 agents sont mobilisés cette année, dans une zone où 400 km de routes sont situées à plus de 900 mètres d'altitude. Le Direction interdépartementale des routes du Massif Central gère ainsi un budget d'1,6 millions d'euros pour l'entretien des routes du Cantal, du Puy-de-Dôme, de l'Aveyron, de la Lozère, de la Haute-Loire et de l'Hérault durant l'hiver.

A titre de comparaison, dans la région de Marseille et d'Aix-en-Provence, où les chutes de neiges sont bien plus rares, seuls 602.000 euros étaient consacrés à l'entretien des routes en 2021-2022, soit moitié moins que dans le Massif Central.

nos voisins sont-ils mieux équipés ?

Chez nos voisins, la Suisse, en châssée dans les montages, faire figure d'exemple. Le pays est habitué à d'importantes chutes de neige chaque année et l'Office fédéral des routes (OFROU) gère 50 centres d'entretien et d'intervention sur les routes dans tout le pays. Ils sont équipés de plusieurs tonnes de sel chacun et de 5 à 15 engins chargés de saler et de déneiger les routes.

Le seul canton de Vaud par exemple, qui est grand de 3.212 km2, possède à lui seul 80 engins de déneigement.

Mais ces équipements n'empêchent pas d'importantes perturbations sur les routes suisses lorsqu'interviennent les premières chutes de neige. En décembre 2023, de nombreux axes routiers étaient fermés dans tout le pays lors des premières chutes de neige.

Tout l'inverse de nos voisins Espagnols dont les régions les plus éloignées des Pyrénées restent relativement peu touchées par la neige. Ainsi, en janvier 2021, la capitale Madrid s'était retrouvée bloquée par la neige. Cinq régions avaient alors été placées en alerte rouge et 652 routes avaient été affectées par des chutes de poudreuse, allant jusqu'à couper la circulation. Alors en pleine nouvelle vague de pandémie, la campagne de vaccination avait dû être interrompue.