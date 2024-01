Pluie-inondation : quels sont les 6 départements placés en vigilance orange ce mercredi ?

Six départements du nord-ouest ont été placés en vigilance orange pour pluie-inondation par Météo-France pour la journée de mercredi. Cela est dû à l’arrivée d’une nouvelle dépression dans l’Hexagone, baptisée Irène.

Alors que la dépression Irène s’approche de l’Hexagone, Météo-France a placé six départements en vigilance orange dans son bulletin de 16h, pour la journée de mercredi.

Ainsi, cette alerte concerne la Manche, l’Orne, l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, le Finistère et les Côtes-d'Armor. «Des cumuls de pluie de 30 à 50 mm en 24 heures (localement 60 mm) sont attendus sur les départements en vigilance orange», prévient Météo-France.

D’après le service météorologique, ces départements «pourront connaître des pluies verglaçantes de façon plus localisées et plus transitoires». Cette perturbation devrait traverser l’Hexagone dès ce mardi soir, Météo-France prévoyant «des phénomènes dangereux» et invitant la population à rester prudente.

Durant la journée de mercredi, les pluies devraient continuer de tomber en Bretagne, mais également en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Île-de-France et dans le Grand Est. On devrait enregistrer localement 40 mm.

«Au contact de l'air froid qui résiste sur l'extrême nord, des chutes de neige parfois conséquentes sont attendues de la Haute-Normandie à la frontière belge», a précisé le service météorologique.

UN MERCREDI NEIGEUX À PARIS ET SA PETITE COURONNE

Les chutes de neige, provoquées par le passage de la dépression Irène, devraient toucher Paris et sa petite couronne mercredi après-midi. Quelques flocons sont pareillement attendus à Lille, à Amiens et à Reims. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la neige devrait continuer à tomber de Paris et jusqu’à Metz.

«En fin de journée, mercredi jusqu’à jeudi en matinée, avec l’éloignement vers l'est du centre de la dépression, le flux de nord plus froid va de nouveau gagner du terrain et la neige va succéder à la pluie en Ile-de-France puis du Val de Loire au Grand Est : cet épisode plus bref pourra apporter localement quelques centimètres de neige au sol», a ajouté Météo-France.