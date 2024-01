«Aujourd’hui, un commerçant risque plus qu’un voleur» : une pétition lancée pour diffuser les photos d'auteurs de vols à l'étalage

Régulièrement victime de vols dans son commerce, Jérôme Jean a décidé de passer à l'action. Représentant du collectif «Ras-le-vol», il a lancé une pétition pour que les commerçants aient le droit de diffuser les photos des suspects. Une façon de mobiliser opinion et pouvoirs publics.

Ras-le-bol des vols. Jérôme Jean n'en pouvait plus des vols à l'étalage qui se succédaient dans son commerce. Face à des forces de l'ordre souvent démunies, l'homme, membre du collectif «Ras-le-vol», a lancé une pétition pour que les commerçants victimes de ces actes puissent diffuser les photos d'auteurs présumés de vol à l'étalage.

S'exprimant dans La Matinale de CNEWS, ce mercredi 17 janvier, Jérôme Jean a expliqué sa démarche. «C'est quelque chose d'assez banal ce qui m'est arrivé. Comme beaucoup de commerçants français, j'étais victime de vols répétés parce qu'on est victime de vols assez régulièrement», a-t-il d'abord indiqué.

«J'ai porté plainte. En sortant de l'hôtel de police, quand j'ai posé la question à la personne qui m'a reçu : "Est-ce qu'on a des chances de retrouver les auteurs ?" Elle m'a regardé avec beaucoup de compassion et j'ai compris dans son regard qu'il y en avait très peu (qui étaient arrêtés, NDLR) comme dans malheureusement beaucoup de sujets», a-t-il poursuivi.

«pourquoi on ne fait pas peur aux voleurs ?»

Face à cette situation, Jérôme Jean a donc pris une décision radicale deux jours après avoir déposé plainte : «J'ai convoqué mon équipe et je leur ai dit "Seriez-vous d'accord pour que je diffuse les images sur les réseaux sociaux ?", Je m'étais renseigné, je savais ce que je risquais : 45.000 euros d'amende et un an de prison, plus que les voleurs d'ailleurs, bien plus que les voleurs», déplore encore le commerçant.

Signez la pétition formulant une demande d’autorisation, pour que les commerçants puissent diffuser le visage des voleurs. Avec votre soutien, le collectif @raslevol présentera cette pétition au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Interieur. https://t.co/TerpSCBEdW — RAS_LE_VOL (@raslevol) January 16, 2024

«Malheureusement, aujourd'hui, un commerçant risque plus qu'un voleur donc aujourd'hui, plutôt que de faire peur aux commerçants, pourquoi on ne fait pas peur aux voleurs ? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place des moyens un peu différents ?», a-t-il résumé.

Son initiative de diffuser les images du vol a d'ailleurs porté ses fruits : «Grâce à la diffusion de ces vidéos, où l'on voit le visage d'un des voleurs, j'ai eu énormément de témoignages et nous avons pu identifier un des auteurs et retrouver un des véhicules. Ensuite, le problème que nous avons, c'est la latence entre la police et la justice, ça met un temps fou mais j'espère que ça va aboutir. Je vais me battre pour ça» a-t-il conclu.

En définitive, avec cette pétition, Jérôme Jean espère pouvoir rencontrer le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur afin d'expliquer les tenants et les aboutissants de sa demande.