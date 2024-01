EuroMillions : un Français remporte un jackpot de 88 millions d’euros

Ce mardi 16 janvier, un Français a remporté un jackpot de 88 millions d'euros à l'EuroMillions. Un gain qui lui permet d'intégrer le club des multimillionnaires vainqueurs de la loterie européenne.

Un pactole pour bien démarrer 2024. Un Français a remporté le jackpot de l’EuroMillions, ce mardi 16 janvier, d’un montant de 88 millions d’euros. L’heureux vainqueur a trouvé la combinaison gagnante de cinq numéros et les deux étoiles : 10-18-21-33-45 et 8-12.

Ce nouveau multimillionnaire a désormais soixante jours pour se faire connaître auprès de la Française des Jeux et entamer les démarches afin de récupérer son gain. Mais si la somme est importante, elle ne figure toutefois pas parmi les 10 plus grands gains de l’histoire de la loterie européenne.

En effet, le plus gros montant remporté à l’EuroMillions est de 240 millions, empochés par un Autrichien en décembre 2023. En outre, 220 et 230 millions ont été respectivement remportés par un Britannique et un Français au cours de ces dernières années.

En revanche, les Français sont plutôt chanceux, puisque cinq des dix plus gros gains de la loterie ont été remportés par des joueurs tricolores.