Impôt sur le revenu 2024 : voici comment déjà le calculer en ligne

Bercy vient de mettre en ligne un simulateur qui permet aux Français de calculer la somme qu'ils devront débourser pour l'impôt sur le revenu au cours de l'année.

À vos calculettes. Pour les plus prévoyants, La Direction générale des finances publiques (DGFIP) permet de calculer le montant de leur imposition sur le revenu pour l'année 2024, via un simulateur.

Lorsque vous arrivez sur l'outil, vous devez faire le choix entre deux options :

Le modèle simplifié du simulateur qui «s'adresse aux personnes qui déclarent des salaires des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés», explique Bercy sur son site. Les personnes qui déduisent les charges les plus courantes comme les pensions alimentaires, les frais de garde d'enfant et les dons aux œuvres sont aussi concernées.

Le modèle complet qui «convient à ceux qui déclarent, en plus des revenus et charges ci-dessus, des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des revenus des associés et gérants art. 62 du CGI, des investissements dans les DOM-COM, des déficits globaux...»

UNE SIMULATION ANONYME

La suite du procédé consiste à renseigner de nombreuses informations sur votre vie afin que l'estimation soit la plus proche de la réalité. Le questionnaire est divisé en trois :

«Votre état-civil» : cette première partie de la fiche à remplir vous demande des informations concernant votre vie : l'endroit où vous vivez, votre année de naissance ou encore si vous avez des personnes à charge.

«Vos revenus» : pour la deuxième partie, il faudra sortir vos fiches de paie puisque vous devez rentrer avec précision votre salaire, vos pensions ou encore vos rentes.

«Vos charges» : enfin, pour la dernière partie, il vous faudra renseigner vos charges déductibles, vos réductions et crédits d'impôt ou encore vos prélèvements à la source.

@Simulateur impôts.gouv

Il faut préciser qu'aucune information sur votre identité ne vous sera demandée pour réaliser cette estimation : «Le calcul qui va être effectué ne dépend que des données que vous allez indiquer. Il est purement anonyme et ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus», indique le site. À vous d'être le plus précis possible si vous souhaitez avoir une estimation réaliste de la somme que vous devrez régler pour l'année 2024.

Pour rappel, c'est à partir du 13 avril 2024, que les contribuables sont invités à déclarer en ligne leurs revenus de l'année 2023.