Infertilité en France : quelles sont les raisons de ce phénomène qui préoccupe Emmanuel Macron ?

L'infertilité ne cesse d'augmenter en France. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un «grand plan» pour remédier à ce phénomène, qui touche plus de trois millions de Français.

Des chiffres inquiétants. Mardi soir, lors de sa conférence de presse XXL, Emmanuel Macron est revenu sur le problème d'infertilité, qui touche plus de trois millions de Français, et qui serait selon lui une des composantes de la baisse de la natalité en France. Il a annoncé qu'«un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique».

En France, aujourd'hui, un couple sur quatre qui désire avoir un enfant n'y parvient pas après 12 mois d'essai. Au cours des dernières années, l'infertilité masculine et féminine n'a cessé d'augmenter en France, comme dans la majorité des pays développés. Quelles sont les raisons de cette baisse de la fertilité ?

Dans un rapport sur les causes de l'infertilité en France commandé par le ministère de la Santé, le professeur Samir Hamamah, Salomé Berlioux et une dizaine d'experts de la question ont tenté d'y répondre. La première raison évoquée est le recul de l'âge de la maternité. En effet, les Françaises donnent naissance à leur premier enfant à un âge bien plus tardif qu'au XXe siècle : «La fertilité déclinant progressivement à partir de 30 ans, les maternités dites «tardives» augmentent mécaniquement le risque d’infertilité», explique le rapport. En France, l'âge moyen des femmes qui ont accouché en 2023 est de 31 ans, selon l'Insee.

L'EXPOSITION RÉGULIÈRE AUX PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Une des autres causes evoquées par les experts est l'exposition des habitants des pays développés à un grand nombre de perturbateurs endocriniens. Ils sont, notamment, présents dans certains pesticides, des plastifiants ou encore dans les médicaments. Il y a, par exemple, les phtalates qui servent à assouplir les plastiques de nos emballages, mais aussi pour la confection des parfums. Son utilisation a été interdite en France en 2011, mais les phtalates ont eu le temps de faire des dégâts sur la fertilité des Français.

Le rapport explique qu'«une méta-analyse réalisée en 2017 a fait apparaître un déclin de plus de 50 % de la concentration spermatique chez les hommes des pays industrialisés entre 1973 et 2011, se poursuivant probablement au même rythme depuis cette date».

Ce n'est pas tout, les experts expliquent aussi l'impact négatif des modes de vie occidentaux sur la fertilité, «en particulier pendant la période pré-conceptionnelle, à savoir les 6 mois précédant la grossesse : consommation de tabac ou de cannabis, obésité, troubles de l’alimentation... Ces comportements pourraient même produire un effet transgénérationnel, avec des conséquences sur la santé et la fonction reproductrice de l’enfant à naître».

Pour le professeur Samir Hamamah, il faut agir de toute urgence : «C’est un véritable problème de santé publique. Il s’agit de préserver l’espèce humaine, qui pourrait disparaître (...) Pour qu’une société se perpétue, il faut 2,6 enfants par famille. En France, on est passé de 2,1 à 1,83», expliquait-il dans une interview pour Ouest-France.