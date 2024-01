Mariage pour tous : critiquée par les associations LGBT, Catherine Vautrin explique avoir «évolué» sur le sujet

Critiquée par les associations LGBT pour ses anciennes positions sur le mariage pour tous, Catherine Vautrin, nouvelle ministre du Travail et de la Santé, a redit, ce mercredi sur CNEWS, avoir «évolué» sur le sujet.

Invitée de La Grande Interview de Sonia Mabrouk, Catherine Vautrin est revenue sur ses prises de position sur le mariage pour tous. Pour rappel, en 2013, la nouvelle ministre du Travail et de la Santé avait défilé avec la Manif pour Tous puis elle avait voté contre le projet de loi sur le mariage pour tous : «C'est effectivement une histoire qui date de 2013, pour être extrêmement précis pour chacun de vos auditeurs et de vos téléspectateurs. Qui dans notre société n'a pas, sur des sujets aussi personnels et intimes, évolué dans les convictions qui sont les siennes ?», explique Catherine Vautrin.

«Onze ans après, on voit les choses différemment et je pense que c'est tout à fait important d'avoir le courage de le dire. Vous remarquez que je l'ai dit à un moment où je n'entrais pas au gouvernement», poursuit la ministre.

«J'ai fait des mariages de personnes du même sexe»

«Vous remarquez que les choses ne sont pas d'hier et dans ma vie du quotidien j'étais adjoint au maire. Pourquoi je dis ça ? Parce que comme adjoint au maire, j'étais officier d'état-civil et j'ai, personnellement, fait des mariages de personnes du même sexe. Des amis et des gens que je ne connaissais pas quand, comme tout élu, le samedi vous mariez. Je n'ai pas de difficulté sur le sujet et je crois que c'est une question d'honnêteté de dire "oui, j'ai évolué"», conclut Catherine Vautrin.

Au cours de l'interview, la nouvelle ministre du Travail et de la Santé a donné son avis sur d'autres sujets. Elle a notamment expliqué ne pas être opposée à l'euthanasie.