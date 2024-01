Neige et verglas : Lille, Arras, Lens, Douai… Les images impressionnantes de la dépression Irène dans le nord de la France

Alors que la nouvelle dépression Irène traverse l’Hexagone, un épisode neigeux, parfois intense, a touché plusieurs départements du nord de la France comme le Pas-de-Calais, le Nord ou encore la Seine-Maritime. Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir les flocons saupoudrer le sol lillois, arrageois ou encore douaisien.

Des villes recouvertes de couches blanches. Depuis ce mardi soir, une nouvelle dépression baptisée Irène a fait son apparition dans la moitié nord de la France. Cette perturbation engendre de fortes quantités de pluie et des cumuls de neige jugés «significatifs» par Météo-France.

C’est dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime que les premiers flocons sont tombés ce mercredi matin. À Lens, dans le Pas-de-Calais, la chaussée est entièrement recouverte de couches blanches, comme on peut le constater sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans ce département, le service météorologique s’attendait d’ailleurs à 7 à 10 cm de neige et localement 10 à 20 cm.

À Arras, dans le même département, la gare de la ville est devenue toute blanche. On peut même constater la présence de neige sur les rails de train. Sur son site, la SNCF a indiqué que des ralentissements des circulations étaient à prévoir dans cette gare en raison des intempéries.

À Lille, dans le Nord, la neige s’est intensifiée en ce début d’après-midi. Le département est d’ailleurs placé en vigilance orange pour «neige-verglas» par Météo-France.

D’après le météorologue Guillaume Séchet, à 13h30, on mesurait environ 2 cm de neige au sol. Les flocons devraient continuer à tomber jusqu’en soirée.

La #neige s’intensifie dans la métropole de #Lille où mesure environ 2 cm au sol en ce début d’après-midi. Il va neiger jusqu’en soirée. (vidéo pour https://t.co/49Q1X7V3Eo) pic.twitter.com/pXSydks5MR — Guillaume Séchet (@Meteovilles) January 17, 2024

Toujours dans le Nord, le sol douaisien est également recouvert de couches blanches en raison des intempéries.

Comme prévu par le service météorologique, les premières chutes de neige ont atteint Cany-Barville, en Seine-Maritime, en début d’après-midi. Tout comme le Nord, ce département est placé en vigilance orange pour neige-verglas.

Mercredi soir, l’épisode neigeux devrait toucher l’Île-de-France où l’on s’attend à «des cumuls de l'ordre de 2 à 5 cm du sud vers le nord sur la région parisienne», selon Météo-France.