Olivier Dussopt : la justice se prononce ce mercredi sur les soupçons de favoritisme visant l'ex-ministre du Travail

Jugé pour des soupçons de favoritisme, l'ex-ministre du Travail, Olivier Dussopt, doit connaître la décision du tribunal correctionnel de Paris ce mercredi 17 janvier.

Soupçonné de favoritisme dans un marché public en 2009, l'ex-ministre du Travail Olivier Dussopt doit être fixé sur son sort ce mercredi 17 janvier. Lors de son procès en novembre devant le tribunal correctionnel de Paris, le parquet a requis dix mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende à son encontre.

Les faits présumés de favoritisme remontent à l'époque où Olivier Dussopt était maire de la ville d'Annonay, en Ardèche. Il est soupçonné d'avoir fourni des informations privilégiées concernant un appel d'offres portant sur un marché de 5,6 millions d'euros, au profit du groupe de traitement de l'eau Saur (Société d'aménagement urbain et rural).

En parallèle, il est aussi suspecté d'avoir fait modifier les critères d'évaluation de cet appel d'offres, en diminuant l'importance accordée au prix pour favoriser la Saur. Cette société, dont les tarifs sont plus élevés que ceux des entreprises concurrentes, est détentrice d'une délégation de service public pour gérer l'eau d'Annonay depuis 1994.

Pas d'inéligibilité requise

Dans cette affaire, le parquet national financier (PNF) a par ailleurs demandé huit mois avec sursis et 15.000 euros d'amende contre l'ex-directeur général de la Saur, Olivier Brousse. L'entreprise est poursuivie pour complicité de favoritisme et le PNF a réclamé la concernant une amende d'un million d'euros et une exclusion des marchés publics avec sursis, pendant trois ans, pour recel de favoritisme.

Globalement, les trois prévenus sont accusés d'une «rupture d'égalité entre les candidats» lors de l'attribution du marché d'exploitation de l'eau d'Annonay, en décembre 2009. Tous demandent la relaxe.

«Au regard de l'ancienneté des faits», le parquet n'a pas requis d'inéligibilité contre Olivier Dussopt. Il a néanmoins fustigé de graves «manquements» au «devoir d'exemplarité» des élus, dans l'espoir d'un «gain politique».

Un mail jugé compromettant

L'un des deux procureurs, Julien Augereau, a estimé que les prévenus «se sont efforcés de minimiser, de réinterpréter les documents qui fondent la poursuite», malgré «des éléments accablants».

L'enquête préliminaire, ouverte en mai 2020 après un article de Mediapart, avait donné lieu à une perquisition au domicile d'Olivier Dussopt, lors de laquelle les enquêteurs ont saisi le compte rendu d'une réunion datant de fin juillet 2009 entre l'ex-ministre du Travail et Olivier Brousse.

Un mail d'Olivier Dussopt avait également été ajouté au dossier, dans lequel l'élu sollicitait la modification de clauses du cahier des charges et la diminution de l'importance accordée au prix dans l'évaluation des offres des candidats.

Lors de son audition, l'intéressé s'est défendu, assurant qu'il ne pouvait pas «savoir qui serait candidat et à quel prix». Cet argument n'a pas convaincu le PNF, selon qui le compte rendu en question mentionne que la Saur craignait un «dumping» de concurrents.

De son côté, l'avocate d'Olivier Brousse, Emmanuelle Kneusé, a fait valoir que «la Saur n'était pas en quête d'un contrat qui ne représentait que 0,18% de son chiffre d'affaires en 2009». La défense du groupe a enchéri : «On construit une accusation sur ce qui se serait peut-être dit dans une réunion (...) concernant un marché que la Saur n'aurait peut-être pas remporté».