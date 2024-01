Théâtre à l'école : quels sont les 3 bienfaits de cette activité qu'aimerait généraliser Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a dévoilé, mardi soir, son intention de rendre obligatoire le théâtre au collège et au lycée. Voici les bienfaits que peut apporter cette activité artistique sur l'éducation des jeunes.

Une bonne nouvelle pour certains, une angoisse pour d’autres. Dans une conférence de presse qui s’est tenue à l’Élysée, le mardi 16 au soir, Emmanuel Macron a déclaré souhaiter que «le théâtre devienne un passage obligé au collège et au lycée dès la rentrée prochaine».

Pourquoi une telle initiative ? Rappelons que les grandes écoles qui forment les élites, comme l’École alsacienne d’où vient le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, proposent des ateliers de théâtre aux enfants. Cette activité artistique, trop longtemps marginalisée, aurait pourtant la capacité de propulser les jeunes dans le monde. «Cela donne confiance, cela apprend l’oralité, et apprend le contact aux grands textes», affirment Emmanuel Macron.

Et ça n'est pas une surprise, le théâtre est souvent vu comme bénéfique pour les petits et pour les grands. «Souvent, les adultes qui viennent en cours me disent "si j'avais fait ça plus jeune, la vie aurait été plus simple"... bien que ça ne soit pas un outil magique n'ont plus», nous a confié Lévy Blancard, professeure de théatre, interrogée pour CNEWS.

le théâtre, pour mieux s'assumer

Dans ses cours, elle reçoit, entre autres, des jeunes adolescents qui avaient du mal à se faire des amis et à comprendre le système social. «Le théatre est un outil qui ouvre pleins de portes sur le monde. Il permet de participer à des événements sociaux».

Ainsi, le théâtre permet d'assumer son corps et d'en prendre la responsabilité. «Ça passe par la prise de conscience de sa colonne vertébrale et de ses émotions». Selon la professeure, la scène ne garantit pas forcément de se libérer du regard des autres mais, au moins, de s'y confronter par le ridicule.

le théâtre pour mieux se comprendre

Souvent utilisé pour travailler sur le spectre autistique, «le théâtre permet de mieux regarder les autres et de mieux se comprendre». Les jeux d'acteur transcendent leur simple dimension artistique et offrent une compréhension approfondie des enjeux humains. En effet, à travers le théâtre, ces enjeux deviennent palpables, identifiables et manifestes.

«Les jeunes se posent des questions, analysent, décryptent les scènes qui sont finalement quotidiennes. Comme par exemple, pourquoi, à tel moment, les personnages ne se comprennent pas ? Grâce à un vocabulaire plus large, les choses de la vie sont nommées.»

Le théâtre pour mieux s'exprimer

Le théâtre est utile «parce qu'on a besoin de notre corps. C'est un moyen d'expression». Parmi les exercices de théâtre, les jeunes apprennent à faire jaillir les émotions en contractant leurs muscles. Par mimétisme, le personnage devient un biais extérieur qui permet de se connaitre sans avoir à se confronter de manière trop immédiate à soi-même.

Selon le président de la République, le théâtre et l’histoire de l’art ont une importance cruciale «parce que la France c’est aussi une histoire, un patrimoine qui se transmet et qui unit», a-t-il précisé. Les cours de théâtre obligatoires à l'école ont aussi pour objectif de diffuser la culture.

«Bien que le théâtre se soit beaucoup démocratisé par le théâtre de boulevard, il réside encore une vraie difficulté concernant l'accès à la culture. L'enjeu, autre que financier, est de donner envie et d'attirer les jeunes avec tact», a conclu la professeure.