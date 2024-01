Voitures électriques : voici le top 5 des modèles les plus vendus en France

Alors que 2023 a été une année record en termes d'immatriculations de voitures électriques, le classement des modèles les plus vendus a été quelque peu chamboulé en France, par rapport à 2022. Le constructeur Tesla est le grand gagnant, tandis que Peugeot est en recul.

2023 a rimé avec voiture électrique. L'an passé, la France a enregistré un nouveau record d'immatriculations, avec 298.522 véhicules vendues, soit 16,8% du marché de l'automobile. Un taux qui grimpe au-delà des 25% si l'on prend en compte les hybrides rechargeables.

Avec une tendance évidente et qui pourrait surprendre : les véhicules Tesla ont été largement plébiscités, en trustant deux places sur le podium, dont la première du classement annuel. Si la tendance a été globale sur l'année, les acheteurs ont également voulu profiter du bonus écologique de 5.000 euros sur l'achat d'un modèle en France.

En effet, depuis le 15 décembre 2023, un score environnemental conditionne l'accès à ce bonus financier. Or, les modèles de Tesla, fabriqués en Chine, ont failli en être privés. Mais le constructeur a trouvé une parade, en basant la production de ses véhicules à Berlin, leur permettant de rester éligibles aux aides européennes pour les consommateurs.

Tesla Model Y (37.127 ventes)

© Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

C'est la grande gagnante de l'année 2023. La voiture phare de Tesla, le Model Y dit «propulsion», est disponible à la vente à partir de 45.990 euros. Un succès florissant largement dû à ses caractéristiques : un gabarit autant adapté à la ville qu'à la campagne, un coffre très large (plus de 850 l), trois vraies places arrière et des équipements haut de gamme, notamment le célèbre écran d'aide à la conduite. Un succès étonnant, surtout lorsqu'on sait qu'elle n'était qu'à la huitième place en 2022, avec... 11.892 ventes. Soit une augmentation fulgurante de 212% pour le constructeur américain.

Dacia Spring (29.761 ventes)

© Tobias SCHWARZ / AFP

Tout comme avec sa Sandero 3, qui se classe troisième des meilleures ventes de véhicules particuliers en France en 2023, Dacia fait également partie du podium côté véhicule électrique. En cause, un prix ultra concurrentiel : à partir de 18.400 euros, une spécialité de filiale de Renault. Toutefois, sa faible autonomie de 220 kilomètres - soit deux fois moins que la Tesla Model Y - l'empêche de truster la première place de ce classement.

Tesla Model 3 (24.539 ventes)

© Tobias SCHWARZ / AFP

Avec 3.000 euros de moins, la Tesla Model 3 a l'avantage d'être plus accessible que la Model Y. Toutefois, avec ses caractéristiques (rangements et coffre plus étroit, design moins épuré), la Model 3 a convaincu moins d'usagers de la route. Mais avec 24.539 ventes, Tesla peut se féliciter de conserver sa troisième place au classement des voitures électriques les plus vendues.

Fiat 500 électrique (24.120 ventes)

© Marco BERTORELLO / AFP

Fiat reste également une valeur sûre de ce classement avec la version électrique de sa célèbre 500. 5e l'an passé, la petite italienne s'est classée quatrième en 2023, avec près de 9.000 ventes en plus. Ce modèle compact, idéal pour la ville, accuse une autonomie renforcée de 320 kilomètres, pour un prix toujours attractif : 30.400 euros.

Peugeot E-208 (22.700 ventes)

© Salvatore DI NOLFI / POOL / AFP

Valeur sûre du marché des voitures électriques, la Peugeot e-208 fait une nouvelle fois partie du top 5. C'est même la seule voiture française à se placer parmi les plus hautes places du classement, puisque les Mégane, Twingo et Zoe de chez Renault n'arrivent respectivement qu'à la 7e, 8e et 10e place. À noter toutefois que la e-208, qui était championne des ventes l'an dernier, accuse la plus faible augmentation de vente parmi les modèles les plus achetés (+18%).