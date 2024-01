Neige et verglas : voici les 25 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé un total de 25 départements en vigilance orange neige-verglas ce jeudi 18 janvier, à la suite de chutes de neige qui se sont poursuivies dans la nuit.

Jusqu’à 15 centimètres de neige. Les chutes de neige, qui se sont poursuivies dans la nuit de mercredi à jeudi, vont prendre fin progressivement jeudi matin dans le nord de la France et se décaler vers l'est et le centre, selon Météo-France. Quelque 25 départements sont concernés par la vigilance orange neige-verglas.

Cette dernière est ainsi prolongée jusqu'à 10h sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, s'appliquera à partir de 16h au Cantal, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, et à partir de 18h à l'Isère. Les précipitations neigeuses vont se terminer dans la matinée des Hauts-de-France à la Normandie en passant par la région parisienne.

Dans le détail, les départements en vigilance orange ce jeudi sont : le Nord, le Nord-Pas-de-Calais, la Somme, les Ardennes, l'Aisne, l'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calavados, l'Orne, l'Eure-et-Loir, les Yvelines, le Val-d'Oise, Paris, la Marne, la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Cantal, la Haute-Loire, l'Isère, la Loire et le Puy-de-Dôme.

Les chutes de neige se décalent vers l’Est

Toutefois leurs conséquences pourraient continuer au cours de la journée avec un regel précoce des chaussées le soir, avertit Météo-France. Depuis le début des chutes de neige, on relève 2 à 5 cm en Normandie avec localement des pointes à 10 cm, 5 à 10 cm sur le nord du pays avec localement des pointes à 15 cm, et 1 à 4 cm en région parisienne.

En matinée, les chutes de neige se décaleront vers le Centre, la Bourgogne et le Grand-Est. Puis, l'après-midi, vers le Limousin, l'Auvergne et la Franche-Comté, avec un possible passage fugace sur le Poitou et le Lyonnais. Sur les Alpes, la limite entre la pluie et la neige se trouve vers 1.500 à 1.700 m.

Les éclaircies reviendront sur le tiers nord-ouest, avec cependant quelques averses neigeuses possibles près de la Manche. Le soleil revient d'autre part sur les régions méditerranéennes. Dans le Sud-Ouest, le ciel reste très nuageux avec quelques pluies en plaine et de la neige sur les Pyrénées à partir de 600 m le soir.

Le vent se renforce sur ces régions et atteint localement 70 à 80 km/h, jusqu'à 100 km/h dans le domaine de la Tramontane. Sur l'ouest corse, le temps est pluvieux et le Libeccio souffle de 90 à 110 km/h sur la Balagne.

Les températures minimales sont proches de -1 à -3 degrés au nord de la Seine, autour de 0 à 2 degrés sur le reste de la moitié nord. Elles sont souvent comprises entre 4 et 8 degrés au Sud. Les valeurs maximales ne dépassent pas 1 à 4 degrés en général au nord de la Seine, 4 à 10 degrés au nord de la Loire, et vont jusqu'à 13 à 17 degrés au Sud.