Remaniement : voici les 5 ministères toujours vacants

Après la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, une équipe de 15 membres a été dévoilée, dont 8 hommes et 7 femmes. Si ce gouvernement se voulait «resserré», d'autres ministères restent encore orphelins.

Le 11 janvier dernier, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont partagé la composition de leur nouveau gouvernement qu’ils souhaitaient «resserré». Si 15 ministres de plein exercice ont été désignés, environ une quinzaine de postes de ministres délégués et de secrétaire d'Etat sont encore vacants. Des annonces sont attendues «d’ici une dizaine de jours», a promis la porte-parole Prisca Thévenot.

Ministère du Logement

«Je déplore l’absence d’un ministre du logement de plein exercice, doté des moyens nécessaires pour lutter contre la crise dure qui pèse sur nos concitoyens et menace l’emploi», a twetté Emmanuelle Cosse, la présidente de l’Union sociale pour l’habitat et ministre du logement en 2016 et 2017. Cette déclaration intervient une semaine après l’annonce de la composition du gouvernement sous Gabriel Attal. De nombreux observateurs dénoncent ainsi une crise sans précédent et déplorent le fait que l’exécutif ne priorise pas cette question. «Je ne comprends pas ce qu'il se passe sur cette question du logement, qui est l'un des sujets de préoccupation majeur de nos concitoyens. [...] Je pense qu'il y aura un secrétaire d'Etat ou un ministre délégué qui sera annoncé dans les prochains jours», a déclaré à RTL Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation Abbé-Pierre.

Ministère des Transports

Qui pour reprendre le flambeau de Clément Beaune à moins de 200 jours de JO 2024 ? La présidente de la région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse s’est d’ailleurs inquiétée de cette absence dans le cadre de ses vœux ce mardi. «Nous en avons besoin nous en Île-de-France doublement parce qu’il y a les Jeux olympiques et que nous allons accueillir le monde cet été, et puis nous avons besoin d’un ministre qui ait une attention particulière pour l’Île-de-France parce que 70% des passagers des transports en commun sont en Île-de-France», a-t-elle déclaré.

Ministère de la Fonction publique

Stanislas Guerini, tout comme Roland Lescure et Olivia Grégoire n’ont pas été mentionnés par le secrétaire général de l’Elysée le 11 janvier. Pourtant, lors d'une réception à l'Elysée des parlementaires de la majorité, Emmanuel Macron aurait laissé penser qu’il conserverait son portefeuille compte tenu de la «réforme historique de la fonction publique, préparée par ‘Stan’», a assuré le président de la République à une source citée par l’AFP. «Je ne veux pas faire de scoop, mais il aura à la porter», a-t-il ajouté.

Secrétariat d'État chargé de la Biodiversité

«Nous avons désormais des objectifs mondiaux clairs et identifiés : protéger 30% des mers et 30% des terres», annonçait Élisabeth Borne en novembre dernier dans le cadre d'une présentation de la version finale de la stratégie nationale biodiversité. Alors qu’un secrétaire d'État doit être prochainement nommé, seul Christophe Béchu assure la gestion de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Secrétariat d'État chargé des Personnes handicapées

Dans le souci d’un gouvernement réduit, Catherine Vautrin a été nommée ministre du travail, de la santé et des solidarités. Pourtant, aucun secrétaire d’État n’a été désigné, tout comme à l’enfance ou encore des personnes âgées. Qui succédera à Fadila Khattabi ? D’après le quotidien bourguignon, Le Bien public, la femme politique s’est dit «confiante» et «sereine» pour à l’idée de récupérer son portefeuille.