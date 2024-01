Alerte enlèvement : Neilylah, âgée d’1 mois, a été enlevée à l'hôpital de Meaux

Le ministère de l'Intérieur a déclenché ce vendredi une alerte enlèvement. Neilylah, de sexe féminin, âgée d’1 mois, a été enlevée à l'hôpital de Meaux (Seine-et-Marne) jeudi 18 janvier entre 19h35 et 20h30.

La petite Neilylah, un nourrisson de sexe féminin âgé d’un mois, a été enlevé au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) jeudi 18 février «entre 19h35 et 20h30», a annoncé ce vendredi le ministère de l’Intérieur, qui a déclenché le dispositif «alerte enlèvement».

Les autorités soupçonnent la mère du bébé, Tracy Ngoie, plus connue sous le prénom Chelsea. Âgée de 21 ans, la jeune femme mesure 1,73 mètres, est de type africain et a des yeux noirs et des cheveux noirs. De corpulence normale, elle portait au moment de l’enlèvement un T-shirt blanc, un pantalon gris et un bonnet en satin de couleur rouge.

La petite Neilylah est un bébé de type africain, a des cheveux frisés et noirs et mesure 50 cm pour environ 3 kilos.

Alerte Enlèvement en cours : appelez le 197 pour vos signalements.





Informations >> https://t.co/HrRDuPv9ou pic.twitter.com/nGG3QTtstS — Ministère de la Justice (@justice_gouv) January 19, 2024

«Si vous localisez l’enfant, n’intervenez pas vous-même», précise le ministère de l'Intérieur. Il est recommandé de contacter directement le 197 ou d’envoyer un courriel à [email protected]