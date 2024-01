Enlèvement de Neilylah : le bébé d'un mois retrouvé sain et sauf, sa mère placée en garde à vue

Quelques heures après le déclenchement de l'alerte enlèvement, la petite Neilylah, un mois, et sa mère ont été retrouvées saines et sauves, a annoncé ce vendredi le procureur de Meaux. L'alerte est levée.

Un dénouement heureux. Après le déclenchement du dispositif «alerte-enlèvement» en début d'après-midi, Neilylah, un mois, et sa mère ont été retrouvées saines et sauves.

«Au moment où je prends la parole, la jeune mère de famille et son bébé ont été retrouvés, se trouvent au commissariat de Sevran en Seine-Saint-Denis. En apparence, tout va bien pour l'une comme pour l'autre», a expliqué le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier lors d'une conférence de presse. En conséquence, l'alerte enlèvement est levée, a-t-il ajouté.

La géolocalisation du téléphone portable de la mère ainsi que l'intervention d'une personne dans la rue à Sevran ont permis de les retrouver. Une femme a en effet «reconnu la maman» et a réussi à la retenir jusqu'à l'arrivée de la police, a précisé le procureur.

La mère a été placée en garde à vue en début de soirée.

Ordonnance de placement provisoire

La petite Neilylah, un nourrisson de sexe féminin âgé d’un mois, avait été enlevé au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) jeudi 18 février «entre 19h35 et 20h30», avait précédemment annoncé le ministère de l’Intérieur.

En raison de la situation sociale de la mère et de la détresse respiratoire du bébé, elles se trouvaient toutes deux en unité mère-enfant. Mercredi, veille de l'enlèvement, une ordonnance de placement provisoire de Neilylah avait été prise après des signalements faisant état de «comportements brutaux» et de «propos inadaptés et violents» de la jeune femme de 21 ans.