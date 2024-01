Nicolas Dupont-Aignan : «On ne peut pas avoir un pied dans l’Union européenne et défendre la France en même temps»

«On ne peut pas avoir un pied dans l’Union européenne et défendre la France en même temps», a déclaré ce vendredi sur CNEWS Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne.

Invité de la Grande Interview CNEWS-Europe1, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a dénoncé la politique migratoire menée par l’Union européenne, évoquant un «suicide civilisationnel».

«La Commissaire de l’Union européenne vient de dire récemment trois millions et demi d’étrangers par an ce n’est pas suffisant, qu’il en faut un million de plus. C’est la politique de Madame von Der Leyen», a-t-il expliqué ajoutant, «une grande partie de la classe politique française continue de soutenir cette UE, là il y a une contradiction béante».

Dénonçant le changement de population qui s'opère en France et en Europe, Nicolas Dupont-Aignan a estimé qu'il s'agissait là «d’un projet politique mis en œuvre à Bruxelles». Pour le député de l'Essonne, il faut dénoncer cette politique et reconstruire une Union respectueuse des Nations.

«En fait c’est un suicide européen et civilisationnel qui se passe et je n’ai pas envie de me suicider avec eux», a-t-il ajouté le ton grave. «Il y a un moment aussi où il faut que les Français regardent en face les choses : on ne peut pas avoir un pied dans l’Union européenne et défendre la France en même temps, ce n’est plus possible», a conclu Nicolas Dupont-Aignan.