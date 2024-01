Suivez les vœux aux armées d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est attendu ce vendredi 19 janvier à Cherbourg (Manche) pour présenter ses vœux aux Armées. Une séquence fortement axée sur le soutien de la France à l’Ukraine.

«Un temps de cohésion entre les chefs des Armées et les militaires français». Ce vendredi 19 janvier, Emmanuel Macron est attendu dans le port de Cherbourg (Manche) pour adresser ses vœux aux Armées.

Selon l’Elysée, le chef de l’Etat «réaffirmera les principes qui guident le soutien de la France à l’Ukraine», où il compte se rendre le mois prochain pour la deuxième fois depuis que le début de la guerre.

Lors de son déplacement ce vendredi, le chef de l’Etat participera à un atelier illustrant «le soutien apporté à Kiev dans le domaine très important de l’artillerie».

Mardi dernier, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles livraisons à l’Ukraine d’une «quarantaine» de missiles longue portée «Scalp» et de «plusieurs centaines de bombes».

Une année consacrée à la Marine nationale

Cette visite d’Emmanuel Macron tournera également autour du thème de la Marine nationale. Le chef de l'Etat a ainsi prévu d’échanger avec la société des Constructions mécaniques de Normandie, une PME qui a reçu «un certain nombre de commandes» des Armées.

Il s’entretiendra par la suite avec des jeunes du territoire «pour un temps civique», avant de prononcer dans l’après-midi un discours où il «dégagera des perspectives liées au contexte international et intérieur».

Le choix du port de Cherbourg n’a pas été choisi au hasard par l’Elysée. En effet, La Manche concentre une partie du trafic maritime mondial, regroupant «des enjeux militaires de sécurité nautique, d’environnement et de sauvetage de la vie humaine».

Pour rappel, le président s’était déjà rendu à Cherbourg en 2019 pour lancer officiellement le «Suffren», le premier d’une série de six nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque (SNA), plus discrets et plus lourdement armés, considérés comme des symboles de «l’indépendance de la France».