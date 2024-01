Grand froid : quels sont les 39 départements placés en vigilance jaune ce samedi ?

L’agence météorologique Météo-France a placé ce samedi 20 janvier 39 départements en vigilance jaune pour grand froid, notamment le Nord et le Grand-Est.

Une journée froide mais ensoleillée. Quelque 39 départements sont placés en vigilance jaune grand froid ce samedi par Météo-France.

Crédits : Météo-France

Dans le détail, les départements concernés sont : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, les Ardennes, l'Aisne, l'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, l'Orne, l'Eure-et-Loir, les Yvelines, le Val-d'Oise, Paris, la Marne, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Manche, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, l’Aube, la Nièvre, l’Yonne, la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, le Haut-Rhin, les Territoires de Belfort, les Vosges, la Haute-Marne, la Creuse, la Corrèze, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère.

Jusqu'à -10 °C le matin

«Des brouillards givrants sont présents le matin sur le centre, l'est et le nord du pays, ils se dissipent et laissent place à un ciel dégagé l'après-midi. Au sud le temps est bien ensoleillé dès le lever du jour, avec mistral à 60 à 70 km/h en rafales en matinée, faiblissant ensuite», est-il indiqué sur le site de l’agence météorologique.

Les températures sont glaciales le matin avec -4 à -10 °C dans les terres sur pratiquement tout l'Hexagone, localement moins sur les sols encore enneigés, autour de 0 au bord de l'océan et sur les régions méditerranéennes. Côté maximales, elles atteindront les 2 °C pour Paris, Lyon et Strasbourg, 7 °C pour Brest, 12 °C pour Perpignan, à Marseille 9 °C, 13 °C à Nice et 14 °C à Ajaccio.