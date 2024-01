Neige et verglas : voici les 35 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Quelque 35 départements sont placés en vigilance jaune neige et verglas ce samedi 20 janvier par Météo-France. Le Nord du territoire est particulièrement concerné.

La prudence est de mise. L’agence météorologique Météo-France, a placé ce samedi 35 départements en vigilance jaune neige et verglas, notamment dans le Nord.

Crédits : Météo-France





Alors que 65 départements étaient initialement concernés par la vigilance jaune neige et verglas la veille, désormais ce sont 35 départements. La plupart se concentrent dans le Nord et le Massif Central.

Vers un redoux dès ce dimanche

Dans le détail, les départements concernés sont : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, les Ardennes, l'Aisne, l'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados, l'Orne, l'Eure-et-Loir, les Yvelines, le Val-d'Oise, Paris, la Marne, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Manche, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Creuse, la Corrèze, le Cantal, la Haute-Loire, l'Isère, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, l’Ain, la Haute-Savoie et la Savoie.

D’après les dernières prévisions de Météo-France, la vague de grand froid qui touche actuellement une large partie du pays, devrait persister tout le week-end. Et pour cause, la plupart des départements concernés par la vigilance jaune neige et verglas, sont également concernés par la même vigilance pour grand froid.

Un redoux est néanmoins attendu à compter de ce dimanche et persistera en début de semaine prochaine. Le mercure pourrait ainsi remonter de 10 °C en moyenne.