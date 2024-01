Virement DRFIP sur votre compte : qui est à l’origine de ce paiement ?

Avec la mise en place du prélèvement à la source, certains contribuables constatent des virements sur leur compte bancaire siglé DRFIP. Mais à quoi cela correspond-il ?

Des virements en question. Certains contribuables ont pu avoir la surprise de constater sur leur relevé de compte la présence d'un virement DRFIP.

La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) est l'organisme qui gère les finances de toutes les régions de l’Hexagone assurant une redistribution équitable des fonds notamment à travers les collectes d’impôts, les dépenses publiques et les plans financiers définies par le gouvernement.

Concrètement, ce virement bancaire siglé DRFIP caractérise l'opération par laquelle le fisc procède à un paiement d'impôt au contribuable. Cela est une alternative aux procédures administratives traditionnelles, entre autres l'envoi postal d'un chèque du trésor public, simplifiant ainsi les démarches pour les contribuables.

La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) réalise ainsi des virements sur certains comptes bancaires en France, permettant le remboursement d’impôts ou de crédits d’impôt. Mais le fisc peut également prélever des sommes d’argent via les comptes bancaires dans le cadre de régularisation, notamment.

Un changement de taux du prélèvement à la source peut être en cause

En cas de remboursement d'impôts, le virement s’applique dans l’année. Il peut s'expliquer à la suite d’un changement de taux du prélèvement à la source. Un contribuable qui a effectué une correction de sa déclaration d’impôts sur le revenu peut aussi se voir obtenir un remboursement du trop-perçu par le fisc.

Pour recevoir automatiquement ce virement, aucune démarche spécifique n’est nécessaire à condition que l’administration fiscale ait connaissance du RIB du contribuable. Si ce n’est pas le cas le remboursement se fera par chèque.

En cas d’erreur sur le compte bancaire pris en compte par le fisc, il ne faut en aucun cas se servir de cet argent. Il convient de tenir au courant le plus vite possible la DRFIP afin qu’elle résolve le problème. Il est possible de les contacter via les sites internet dédiés des différentes régions avec des coordonnées à joindre qui sont disponibles en ligne ou bien sur le site officiel des impôts.