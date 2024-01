Marche pour la vie : quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

Ce dimanche, la Marche pour la vie réunit à Paris les opposants à l’avortement et l’euthanasie. Le cortège s’élancera de la place Saint-Sulpice à 14 heures et prendra fin place Denfert-Rochereau.

En 2022, 234.300 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été enregistrées en France, soit 17.000 de plus qu'en 2021, selon les chiffres du ministère de la Santé. Depuis 1990, jamais le nombre d’avortements n’avait atteint un tel niveau. Face à ce constat, la Marche pour la vie continue son combat en 2024.

Et ce dimanche, comme chaque année depuis 2005, l’association réunit à Paris ceux qui s’opposent à «la culture de la mort». Lors de ce rassemblement, les manifestants souhaitent contester fermement la possible inscription de l’avortement dans la Constitution et la légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté.

10 propositions

Le cortège s’élancera cet après-midi à 14h30 de la place Saint-Sulpice, et passera par la rue Guynemer, avant de rejoindre la rue d’Assas qui mènera le cortège vers Port Royal pour finir place Denfert-Rochereau vers 15h45. A la fin de la marche, une conférence de presse sera tenue avant le discours de plusieurs personnalités. La manifestation prendra fin vers 17 heures. Un village d’associations se tiendra sur la place Denfert-Rochereau.

Lors de ce rassemblement, la Marche pour la vie établira «10 propositions pour que la protection de la vie humaine devienne une priorité nationale». Parmi ces idées, l’association veut notamment réaliser une étude sur l’IVG par les pouvoirs publics. Cela permettrait de mieux comprendre les causes et les conséquences de l’avortement, comme le souhaitent 88% des Français, selon un sondage Ifop d’octobre 2020.

L’association veut aussi rendre obligatoire, dès la sixième semaine de grossesse, une échographie qui permette d’entendre battre le cœur du fœtus. Puis, face à la volonté de légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté, la Marche pour la vie souhaite promouvoir le développement des soins palliatifs.

En 2023, 20.000 personnes avaient participé à ce rassemblement selon les organisateurs.