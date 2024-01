Tempête Isha : quels sont les départements concernés par cette nouvelle perturbation venteuse qui arrive ce dimanche soir ?

Dès ce dimanche 21 janvier au soir, une nouvelle tempête doit traverser l’extrême nord de la France et engendrer de fortes rafales et des pluies abondantes. Les côtes manchoises sont en première ligne face à cette perturbation dénommée Isha.

Le retour d'un temps agité. Après l’épisode neigeux dû au passage de la dépression Irène, le nord de la France doit faire face, dès ce dimanche 21 janvier au soir, à une nouvelle perturbation météorologique sous forme de dépression venteuse en direction des îles britanniques.

Cette tempête a été nommée Isha par le MetOffice, le service national britannique de météorologie. D’après cet institut, cette dépression doit apporter des «coups de vent ou des coups de vent violents» en plus de la grande quantité de pluie qu’elle doit engendrer.

#StormIsha has been named by the Met Office and is forecast to bring strong winds and heavy rain to the UK later on Sunday and into Monday



Stay #WeatherAware pic.twitter.com/BLC8jTpUC1

— Met Office (@metoffice) January 19, 2024