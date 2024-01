Colère des agriculteurs : «Pas de levée des actions menées sur le terrain» sans «mesures concrètes», annonce le président de la FNSEA

A l’issue de son entretien avec Gabriel Attal ce lundi 22 janvier, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a confirmé «qu'aussi longtemps qu'il n'y aurait pas de décisions concrètes (...) il n'y aura pas de levée des actions menées sur le terrain» par les agriculteurs.

La colère continue de gronder chez les agriculteurs. Reçu par le Premier ministre ce lundi 22 janvier, le président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), Arnaud Rousseau, a déclaré que «les actions menées sur le terrain» ne prendraient fin qu’à la condition que des mesures concrètes soient prises pour venir en aide au monde de l’agriculture.

«Le Premier ministre nous a écoutés longuement, il a pris des notes, il a posé des questions. Je l’ai trouvé à l’écoute et conscient des enjeux du moment», a-t-il déclaré.

Cependant si Arnaud Rousseau a estimé que Gabriel Attal avait compris la situation des agriculteurs, le président de la FNSEA l'a prévenu : «On ne se contentera pas de mots. Les agriculteurs veulent des actes précis» et le monde agricole française ne «se contentera pas de mesurettes».

Gabriel Attal attendu sur le terrain

Le président de la FNSEA a également ajouté que le Premier ministre s’était «engagé à faire des déplacements sur le terrain» pour aller à la rencontre des agriculteurs et mieux comprendre leur situation. «Dans le monde agri, c’est le terrain qui commande (…) Rien ne vaut le terrain pour un agriculteur pour parler en tête-à-tête avec le premier ministre».

Sur la question des manifestations et actions menées par les agriculteurs en colère, Arnaud Rousseau a appelé à la discipline. «Il ne faut pas de violence, pas de dégradation. On est capable d’être plus efficace en montrant que de manière pacifique mais totalement déterminée on peut faire avancer les choses», a-t-il indiqué.

Après avoir annoncé dimanche que le projet de loi sur l’Agriculture allait être reporté de quelques semaines, Marc Fesneau a déclaré au sortir de Matignon, que «le Premier ministre a affirmé clairement sa volonté (...) d'aller vite, dans la semaine pour un certain nombre de premières annonces».

Le ministre de l’Agriculture a alors évoqué, des «négociations commerciales» sur les prix de l'alimentation mais également «les crises que traverse» le monde agricole parmi les sujets les plus urgents.