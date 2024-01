Combien un agriculteur gagne-t-il en France ?

La colère des agriculteurs français est de plus en plus intense ces derniers jours. Ce lundi 22 janvier en fin de journée, Gabriel Attal doit recevoir à Matignon les représentants de la FNSEA, afin de tenter d'apaiser les tensions au sein d'une profession dont les revenus diminuent au fil des années.

C'est face à une FNSEA en colère que Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, tentera de trouver des solutions en fin de journée ce lundi 22 janvier. Le syndicat majoritaire dans la profession agricole en France dénonce notamment les normes imposées par l'Union européenne. En ce sens, plusieurs dizaines d'exploitants bloquent l'autoroute A64 reliant Toulouse à Bayonne.

Les agriculteurs se plaignent également de revenus particulièrement faibles. En 2021, 50% d'entre eux avaient un revenu moyen inférieur à 22.200 euros par an, alors que 15% faisaient état de revenus nuls ou déficitaires. En l'espace de 30 ans, le revenu net de la branche agricole a diminué de près de 40% en France, en euros constants.

Seulement un tiers des revenus des agriculteurs proviennent de leurs exploitations agricoles, soit 41.000 euros par an en moyenne. On constate également une très forte hétérogénéité des revenus agricoles selon les catégories d'exploitation, les plus précaires étant les élevages, comme par exemple les producteurs de bovins pour la viande. Il y a quelques jours, Gabriel Attal tenait pourtant à rassurer les principaux concernés : «Il faut que vous puissiez vivre de votre travail».