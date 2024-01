Météo : 22 °C à Perpignan, 20 °C à Montpellier, 18 °C à Marseille... Des températures printanières attendues cette semaine dans le sud

Après les températures extrêmement basses de la semaine dernière, un redoux s’amorce dans l’Hexagone depuis ce dimanche 21 janvier. Dans le sud du pays, le mercure devrait continuer à grimper passant parfois au-dessus de la barre des 20 °C, notamment à Perpignan ou encore à Montpellier.

C’est un peu le printemps avant l’heure. Alors qu’un redoux a commencé ce dimanche 21 janvier, les températures ont grimpé dans tout l’Hexagone au cours des dernières heures et les maximales «sont déjà en nette hausse» s’approchant de 10 °C, a estimé Météo-France.

Cependant, bien que le nord du pays soit influencé par la tempête Isha située vers les îles britanniques, la moitié sud, elle, profite de l’installation de l’anticyclone sur l’Espagne.

Et pour les prochains jours, ce sont des températures printanières que l’on va retrouver dans le sud de la France. Car selon les prévisions de Météo-France, pour la journée de mardi 23 janvier, les maximales devrait atteindre 17 °C à Montpellier, 18 °C à Perpignan et jusqu’à 19 °C à Biarritz.

Et ce n’est pas tout. Car la journée de mercredi 24 janvier promet d’être bien ensoleillée en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur où le mercure devrait atteindre 18 °C à Tarbes et à Marseille, 21 °C à Montpellier et 22 °C à Perpignan. Des températures assez printanières en pleine saison hivernale.

Jeudi 25 janvier, le sud de la France devrait continuer à profiter de ces températures nettement en hausse par rapport à la semaine dernière. Toujours selon les prévisions de Météo-France, les maximales pourraient frôler les 19 °C à Marseille, les 20 °C à Montpellier et les 22 °C à Perpignan.

Un anticyclone en cause

Cette hausse «soudaine» des températures est due au retour de l’anticyclone au-dessus du sud de la France à compter de la journée de mercredi. Comme l’a expliqué CNEWS, l’anticyclone est propice de beau temps puisque la pression atmosphérique est plus élevée que celle des régions environnantes.

«Il fonctionne comme un ballon plein que l'on dégonfle : de l'air s'échappe par les côtés. Il est remplacé par de l'air provenant des couches supérieures de l'atmosphère. En descendant, l'air se réchauffe et s'assèche», écrit Météo-France.

En d’autres termes, dans un anticyclone, l'air descendant des altitudes supérieures réchauffe la surface terrestre, ce qui inhibe souvent la formation de nuages et de précipitations et favorise un temps calme et ensoleillé.