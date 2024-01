«VIP» : Philippe Croizon lance une application pour recenser les places de parkings pour handicapés et leur disponibilité

L’aventurier quadri-amputé et «nageur de l’extrême», Philippe Croizon, lance une application nommée «VIP» ou «Very Important Parking» qui permet de géolocaliser les places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR), ainsi que leur disponibilité, pour un prix de 2,99 euros par mois.

Alors que la France compte 12 millions de personnes handicapées et 11 millions d’aidants, il est encore souvent difficile pour les personnes à mobilité réduite de trouver des places pour se garer lorsqu'elles se déplacent en voiture.

Ce lundi 22 janvier 2024, Philippe Croizon, accompagné de son associé Thierry Garot, lance une nouvelle application qui permet aux personnes handicapées de géolocaliser les places de parking, ainsi que leur disponibilité, sur tout le territoire français.

Recherche de Bêta-Testeurs pour l'Application VIP !





je suis super excité de partager avec vous un projet sur lequel nous avons travaillé d'arrache-pied : notre application VIP !





Voici le lien pour nous rejoindre : https://t.co/exHyohEqBS



#Inclusion #Accessibilité #PMR pic.twitter.com/BZ0MTmzLuW — Philippe Croizon (@PhilippeCROIZON) January 2, 2024

Si la loi établit clairement plusieurs règles concernant les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite pour stationner, la réalité est souvent bien différente. Selon les textes, les communes de plus de 5.000 habitants doivent aménager des places handicapées et des aires de stationnement accessibles. Pourtant, beaucoup de respectent pas cette obligation. Pas plus que celle de réserver 2% des places de parking aux personnes à mobilité réduite. Résultat, trouver une place relève souvent du parcours d’un combattant pour toutes les personnes handicapées.

500.000 places cartographiées en France

Pour répondre à cette problématique, le principe de l'application est simple : disponible sur Android, Play Store et Apple Store à partir de ce lundi 22 janvier, «VIP» guide tous ses utilisateurs vers les places réservées aux PMR les plus proches de leur destination finale. L’application permet de gagner un temps précieux, notamment avec le guidage vocal.

Pour orienter au mieux ses utilisateurs, l’application dispose de larges bases de données mais aussi de partenariats avec des sociétés comme Indigo ou Effia, responsables de la gestion des parkings en France. «VIP» a ainsi cartographié environ 500.000 places réservées aux PMR dans les parkings de France.

L’application dispose également d’une dynamique communautaire. Chaque utilisateur peut signaler une information comme une nouvelle place de parking disponible ou encore une place qui n’existe plus ou qui serait mal identifiée. Par ailleurs, la communauté est invitée à estimer et indiquer le temps d’occupation des places les plus demandées pour permettre aux utilisateurs de savoir quels emplacements seront bientôt vacants.

2,99 euros par mois ou 19,99 euros à vie

Cette solution innovante devrait se déployer pleinement à l’horizon du printemps 2024 pour recencer tous les restaurants, hôtels, cinémas, sites touristiques et centres commerciaux accessibles aux PMR. Selon son business modèle, l’application coûtera 2,99 euros par mois sans engagement ou 19,99 euros à vie.

Pour rappel, selon la loi, une place de stationnement pour une personne à mobilité réduite doit réunir plusieurs conditions comme mesurer 3,30 mètres de largeur et 5 mètres de longueur au minimum. Elles doivent également prévoir 80 cm le long du véhicule pour faciliter les manoeuvres, ou encore être situées à 200 mètres du point d’entrée des parkings.