Future tempête Candice à La Réunion et à Maurice : quelle est cette nouvelle perturbation qui s’approche des îles ?

Une semaine après le passage du cyclone Belal, les îles de La Réunion et Maurice pourraient de nouveau être frappées par une deuxième tempête tropicale, qui devrait être nommée Candice. Cette dernière, surveillée par Météo-France La Réunion, devrait apporter des pluies et des vents forts.

En pleine saison cyclonique, l’océan Indien connaît une multiplication des systèmes dépressionnaires. Après le passage du cyclone Belal sur La Réunion à la mi-janvier, c’est une nouvelle perturbation qui est en train de se former, menaçant l’île française et sa voisine Maurice et pouvant se transformer en une tempête tropicale, qui devrait être nommée Candice dans les prochaines heures.

Dans son bulletin du jour, Météo-France Réunion a indiqué que, pour l’heure, «il s’agit encore d’un système faible» qui est en train de s’organiser. «Le 3ème système de la saison 2023-2024 a commencé à s'organiser au Nord-Est des Mascareignes hier en journée. Au cours des prochaines 48h, ce système devrait lentement s'intensifier en se déplaçant vers le sud, le rapprochant des Mascareignes, notamment de l'île Maurice», a écrit le service national de météorologie.

La future tempête Candice est visible sur les images satellites. Crédit : Ventusky

À l’heure actuelle, la future tempête Candice est encore loin de La Réunion. Elle est située à environ 600 kilomètres de l’île française de l’océan Indien.

«L'ampleur des dégradations encore incertaine»

Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un cyclone semblable à Belal puisque la trajectoire officielle de ce système dépressionnaire «ne le fait pas passer aux abords de La Réunion mais entre Maurice et Rodrigues mardi après-midi (plus proche de Maurice)», a noté Météo-France Réunion précisant qu’«il pourrait atteindre le stade de forte tempête tropicale Jeudi».

Mais que peut provoquer Candice ? Dans son bulletin, le service météorologique indique s’attendre à des pluies et des vents violents sur toute la zone. «Une dégradation progressive des conditions est attendue au cours des prochaines 48h sur Maurice en termes de pluies, vent et mer», a expliqué Météo-France Réunion.

«Une influence périphérique du système sera ressentie à La Réunion en termes de pluies, vent et mer alors qu'à Rodrigues l'état de la mer dégradée sera la principale conséquence. L'ampleur des dégradations reste encore incertaine mais d'une ampleur moins importante que suite à Belal», rassure le service météorologique.