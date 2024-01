Mort suspecte d'un professeur à Saint-Malo : le suicide privilégié malgré des menaces

Un enseignant de l'IUT de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a été découvert mort le dimanche 14 janvier, alors qu'il avait porté plainte pour des menaces reçues par courriers anonymes, tels que rapportées par Sud-Ouest ce lundi 22 janvier. La thèse du suicide est avancée.

Un nouveau drame au sein du milieu éducatif. Le corps sans vie d’un professeur de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a été retrouvé ce dimanche 14 janvier, selon les informations publiées par Sud-Ouest ce lundi 22 janvier. Ce dernier avait déposé une plainte à la suite de menaces de mort reçues par courriers anonymes.

Le cadavre de Sébastien Gourhand, âgé de 27 ans, a été trouvé à son domicile. Il était enseignant au sein du département Carrières Juridiques depuis septembre 2021. Selon le procureur de la République, Fabrice Tremel, «il n’existe aucun élément de nature à mettre en cause l’intervention d’un tiers». Par conséquent, le magistrat privilégie la piste du suicide.

Pourtant, comme rapporté par Ouest-France, une enquête est en cours concernant des accusations de «menace de crime ou délit contre les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public», ainsi que pour «menace de mort matérialisée par écrit, commise en raison de l'orientation sexuelle de la victime» suite au dépôt d'une plainte par le professeur qui a reçu «plusieurs lettres anonymes de menaces».

Un professeur apprécié par ses étudiants

Plusieurs collègues de Sébastien Gourhand ont également porté plainte pour avoir reçu des courriers similaires. Désormais, l’enquête doit permettre de trouver l'identité de l'auteur de ces lettres et de déterminer si ce décès est lié aux menaces reçues.

Sur le site de l’établissement, la direction a rendu hommage à la mémoire de ce professeur «très apprécié de ses collègues avec lesquels il formait une véritable équipe au service des étudiants et de l’enseignement supérieur [...] Soucieux de la réussite des étudiants, il ne ménageait ni son temps, ni ses efforts. Apprécié des étudiants pour son dynamisme et sa bienveillance, Sébastien Gourhand était reconnu pour son exigence et avait le profond respect des étudiants».

Une cellule d’écoute pour les étudiants et le personnel a été ouverte au sein de cet établissement rattaché à l’université de Rennes.