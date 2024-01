Recensement en France : voici la date limite pour se faire recenser

Tous les ans, les Français sont comptabilisés par des recenseurs qui font le tour des communes du territoire national. Mais selon le lieu d'habitation, la date pour se faire recenser diffère.

Le recensement des citoyens a pour objectif de dénombrer la population afin de connaître ses principales caractéristiques : sexe, âge, profession… C’est à partir de 16 ans qu’un Français réalise son tout premier recensement, avant d’être convoqué à la journée défense et citoyenneté et d'obtenir sa carte électorale. Cette année, quelle est la date limite de l’opération administrative ?

Selon le lieu d’habitation, la date de recensement est différente pour les citoyens du territoire national. Le nombre d’habitants d’une ville influence le moment de l’opération administrative. Pour les communes de moins de 10.000 habitants, le recensement se déroule tous les cinq ans. En 2024, ces individus vont devoir participer au recensement national. En France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane, les Français ont du jeudi 18 janvier au samedi 17 février pour se déclarer. Du côté de La Réunion et Mayotte, les citoyens ont du jeudi 1er février au samedi 2 mars.

Pour les municipalités de plus de 10.000 habitants, le recensement se déroule tous les ans sur 8% de la population, une variable qui change chaque année. Cette année, en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane, les Français des communes de plus de 10.000 habitants ont du jeudi 18 janvier jusqu’au samedi 24 février pour se présenter. À Mayotte et à La Réunion, le recensement a lieu du jeudi 1er février au samedi 9 mars.

Le recensement en ligne

Les individus sont prévenus du passage du recenseur quelques jours avant sa venue par courrier. Le jour J, le professionnel délivre une notice explicative avec des identifiants de connexion afin de terminer l’opération administrative en ligne, par le biais du site internet Le recensement et moi. Après avoir inséré ses identifiants, il sera nécessaire de répondre à certaines questions correspondant à son lieu de résidence, aux caractéristiques et au confort de son logement, à l’identité de chacun des occupants et du niveau d’étude et de l’activité professionnelle de chacun.

Attention, si le questionnaire n’a pas été rempli deux jours après le passage de l’agent, ce dernier reprendra contact avec les occupants du logement jusqu’à ce que l’opération soit effectuée. En cas de non-respect de l’obligation de recensement, une amende d’un montant de 38 euros est susceptible d’être appliquée.