Accident sur un barrage en Ariège : les occupants de la voiture «n'auraient pas dû être sur le territoire de la République», selon Jordan Bardella

Invité de La Grande Interview de CNEWS et Europe 1, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est revenu sur l'accident mortel à un barrage d'agriculteurs en Ariège.

Jordan Bardella était l'invité de la Grande Interview de CNEWS et Europe 1 ce mercredi 24 janvier. Le président du rassemblement national (RN) a réagi à l'accident mortel qui a coûté la vie à une agricultrice et à sa fille sur un barrage dans l'Ariège.

«Ce drame horrifie la France entière et j’aimerais apporter mon soutien à l’ensemble des agriculteurs, d’abord à la famille d’Alexandra et de Camille, respectivement 35 ans et 12 ans, qui sont mortes pour avoir défendu leur métier, leur travail qu’ils défendent avec passion», a déclaré Jordan Bardella.

Evoquant les occupants du véhicule responsable cet accident mortel, la tête de liste du RN aux élections européennes, a rappelé que «ces individus n’auraient pas dû être sur le territoire de la République française. Je sais qu’à chaque fois que l’on fait des constatations, les mouvements politiques se lèvent, crient à la récupération mais les faits sont là, ces individus n’auraient pas dû être sur le territoire.»

En effet, les trois passagers de la voiture sont d'origine étrangère et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). D'origine arménienne, leur demande d'asile avait été refusée.

L'agriculture dans la tourmente

«Maintenant j’aimerais que l’on s’occupe du drame de nos agriculteurs parce que j’ai eu l’occasion d’échanger avec plusieurs d’entre eux. J’étais samedi dernier en Gironde et je peux vous dire qu'aujourd’hui il y a chez eux comme toute cette France du travail, chez nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos artisans, nos commerçants, nos chefs d’entreprises, le sentiment de ne plus pouvoir vivre de son travail», a regretté Jordan Bardella.

Le successeur de Marine Le Pen à la tête du parti et tête de liste RN pour les élections européennes a rappelé que beaucoup d'agriculteurs doivent «hélas être accompagnés par des aides, ce qui n’est évidemment pas une fin en soi et ce qu’il n’est pas souhaitable pour des millions de personnes dans notre société qui aujourd’hui n’arrivent plus à joindre les deux bouts.»