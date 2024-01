Jordan Bardella : «Lorsqu'on est donné en tête des intentions de vote, on a la meute aux trousses»

«Lorsqu'on est donné en tête des intentions de vote, on a la meute aux trousses», a déclaré ce mercredi sur CNEWS Jordan Bardella, président du Rassemblement national.

Invité de La Grande Interview de CNEWS et Europe 1, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est revenu que les critiques dont il fait l’objet ces dernières semaines.

«En politique quand on est donné en tête des intentions de vote, on a la meute aux trousses mais je suis solide et il en faut plus pour me faire chuter», a rappelé Jordan Bardella prenant l’exemple du Complément d’enquête diffusé par France 2 le 18 janvier dernier.

«Le service public, a cinq mois des élections européennes, n’a rien de trouvé de mieux à faire qu’un Complément d’enquête à charge dont la moitié des personnes sont bidons. On a trouvé une source qui m’accuse d’avoir un compte anonyme qui s’est rétractée trois heures avant la diffusion de l’enquête. Tout ça a été fait dans des conditions extrêmement particulières et les Français ne sont pas dupes de cela», a-t-il déclaré.

Président du Rassemblement national à tout juste 28 ans, Jordan Bardella a semblé très lucide quant à ce qui l’attendait dans les prochains mois et les prochaines années. «Je pense que plus on monte en politique, moins il y a d’oxygène et que probablement je suis sur un escalier où en fonction des marches que je gravis chaque jour un peu plus on tente de me faire chuter», a-t-il détaillé.

«Mais je suis solide parce que je sais que derrière moi il y a des millions de Français qui croient en nous et qui estiment que le programme de bon sens que nous portons est nécessaire pour le pays et donc ça ne me fera pas flancher, je vous rassure», a-t-il conclu.