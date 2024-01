APL : ce qui va changer dans la méthode de calcul des aides versées par la CAF en 2024

Avec l’inflation, le montant versé des aides personnalisées au logement (APL) pourrait augmenter en 2024. Voici ce qui va changer dans la méthode de calcul.

Chaque nouvelle année, la Caisse des allocations familiales (CAF) recalcule les droits des bénéficiaires des aides sociales en se basant sur les revenus perçus deux ans auparavant. En 2024, l’organisme tient donc compte des revenus de 2022 pour les prestations sociales et familiales, dont l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation logement familiale (ALF) et l’allocation de logement sociale (ALS). Mais l’inflation risque d'influencer le calcul de ces aides financières en 2024.

Selon un rapport du ministère de la Ville et du Logement, près de 5,8 millions de ménages français ont bénéficié des APL en 2022. Tous les ans, de nouveaux paramètres influencent le montant des aides sociales et en 2024, l’inflation en fait partie.

Cette année, si les revenus, le lieu de vie et la situation familiale d’un prestataire n’ont pas changé au cours de l’année 2023, le montant de son aide au logement est susceptible d’augmenter. En effet, les plafonds de ressources pris en compte pour percevoir les allocations familiales en 2024 ont été rehaussés de 5,3% à cause de la hausse des prix liée à l’inflation.

Le chiffre risque également d’évoluer d’ici à la fin de l’année 2024. Chaque 1er octobre, la CAF revalorise le montant des APL en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL), obtenu à partir de la moyenne de l’évolution des prix à la consommation sur les 12 derniers mois.

Le plafond des revenus maximum à percevoir réévalué

Le seuil du maximum des aides au logement a donc été réévalué pour 2024. Ce plafond, appelé «R0», définit les revenus maximum à percevoir pour toucher l’intégralité des APL. Plus les montants à l'année dépassent le seuil, moins les versements seront élevés. Ainsi, une personne seule doit gagner moins de 5.186 euros par an pour bénéficier du plus haut montant des APL. Pour un couple sans enfant, le chiffre passe à 7.430 euros et augmente selon la composition du ménage. Un couple qui a trois enfants doit toucher moins de 9.408 euros par an.

S’il n’y a pas de chiffre unique en ce qui concerne le montant des APL, le versement mensuel moyen en 2022 était de 212 euros, selon le rapport du ministère de la Ville et du Logement.

Les bénéficiaires reçoivent un versement chaque mois suivant la première demande. Par exemple, les APL concernant le mois de janvier sont versées au début du mois de février, en général le 5. «Si le 5 tombe un samedi ou un dimanche, la CAF effectue le paiement le jour ouvré (hors week-end et jours fériés) le plus proche», a précisé l’organisme sur son site.