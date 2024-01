Colère des agriculteurs : quels axes sont concernés par les blocages routiers en Ile-de-France ?

Alors que les agriculteurs multiplient les blocages routiers pour revendiquer de meilleures conditions sociales et un accompagnement de l'État, ceux-ci ont gagné la région francilienne par les Yvelines ce jeudi. Voici les axes qui pourraient être bientôt perturbés.

Un mouvement d'ampleur. Ce jeudi 25 janvier les agriculteurs ont gagné les Yvelines, pour porter leurs voix au plus proche de la capitale. Dans les cortèges, où les tracteurs multiplient les opérations escargot, des professionnels du monde agricole exaspérés menacent de rentrer dans Paris avec les engins.

Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, et Arnaud Gaillot, président des Jeunes agriculteurs, ont annoncé que des actions seront envisageables à Paris, une fois qu'ils auront «consulté leurs réseaux», à la suite des annonces du Premier ministre Gabriel Attal prévues ce vendredi 26 janvier. Selon nos informations, voici les axes qui pourraient être perturbés dans les prochaines heures et jours à venir en Ile-de-France.

a12 et a13

Depuis ce matin, des ralentissements sont constatés à l'embouchure des autoroutes A12 au niveau de Rocquencourt (Yvelines) et de l'autoroute A13 (qui relie Caen à Paris). Les agriculteurs se sont rassemblés très tôt dans la matinée pour rouler au pas dans le sens Paris, avant de finalement revenir, comme prévu, au niveau de Rocquencourt à la mi-journée.

Sur l'A13, des actions statiques sont également envisagées par les protestataires, qui sont en attente de mesures concrètes de la part du gouvernement.

A10

Autre axe routier permettant de gagner la capitale depuis le sud-ouest en passant par Tours (Indre-et-Loire) et Orléans (Loiret), l'autoroute A10 pourrait, elle aussi, être impactée par des blocages à proximité de Paris. La circulation est d'ailleurs bloquée sur cet axe à hauteur de Saintes (Charente-Maritime), à moins de 500 kilomètres de Paris, ce jeudi.

Les agriculteurs manifestants ont aussi bloqué la départementale D128 au niveau d'Orsay, située non loin de l'A10 et de la nationale N118, qui relie Paris en traversant les Hauts-de-Seine.

A1

Sur l'autoroute A1, qui rejoint Paris depuis Lille (Nord), les blocages ont débuté mardi soir au niveau de la capitale des Hauts-de-France. Après l'appel au «blocus de Paris» sur la journée de demain lancé par les syndicats, l'A1 pourrait aussi être l'objet d'importants ralentissements voire de coupures de circulation ce vendredi 26 janvier.

A6

L'autoroute A6 faisait déjà l'objet d'un blocage massif à Nitry (Yonne) ce jeudi. Près de 200 tracteurs étaient réunis pour former ce barrage, et c'est d'ici que les deux présidents de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs, respectivement Arnaud Rousseau et Arnaud Gaillot, se sont exprimés à la mi-journée ce jeudi.

L'A6, qui remonte du sud-est en traversant l'Essonne devrait alors être impactée demain, aux portes de Paris, par des ralentissements et des barrages.

Les syndicats ont plus largement prévenu qu'en plus des axes autoroutiers listés précédemment, l'A15 devrait faire l'objet de «points de blocage», ce vendredi 26 janvier.