«Un autre monde est possible sans les youpins» : le député Jérôme Guedj porte plainte après avoir reçu des courriers antisémites

Le député socialiste de l’Essonne Jérôme Guedj a annoncé qu’il allait déposer plainte mercredi 24 janvier après avoir reçu des courriers antisémites.

Des propos extrêmement violents et dégradants. Ce mercredi 24 janvier, le député PS Jérôme Guedj a annoncé déposer plainte à la suite de la réception de deux courriers à caractère antisémite. «Un autre monde est possible sans les youpins à la Jérôme Guedj», peut-on notamment lire sur l’une des lettres que l’élu a partagé sur ses réseaux sociaux. Le second courrier fait état de propos révisionnistes et haineux.

Au courrier à l’Assemblée ces derniers jours, deux envois, deux missives de haute tenue…





« Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas : en face d'un antisémite » (Marc Bloch)





Alors à ces deux-là, je vous emmerde. pic.twitter.com/WdjX0CNgef — Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) January 24, 2024

Une vague de soutiens

Jérôme Guedj a reçu de nombreux messages de soutiens de la part de ses collègues députés. «Cher Jérôme, c’est ignoble. Tu as raison de faire savoir que ce niveau de haine antisémite existe en France. Je suis avec toi», a par exemple déclaré la députée insoumise Raquel Garrido.

Cher Jérôme, c’est ignoble. Tu as raison de faire savoir que ce niveau de haine antisémite existe en France. Je suis avec toi. — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) January 24, 2024

L’ancienne députée Renaissance et ministre déléguée en charge des Personnes handicapées, Fadila Khattabi a, elle aussi, dénoncé des «propos ignobles et inadmissibles».

Propos ignobles et inadmissibles! Recevez tout mon soutien Monsieur le Député. — Fadila Khattabi (@fadila_khattabi) January 25, 2024

Depuis le 7 octobre date des attaques terroristes du Hamas contre Israël, les menaces à caractère antisémite se sont multipliées, y compris contre les élus.

Le 16 octobre dernier, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, avait indiqué «recevoir continuellement des menaces antisémites». Elle avait d’ailleurs porté plainte après avoir été menacée de «décapitation».

Ce mercredi soir, le Conseil représentatif des institutions juives (Crif) a livré un bilan sur les actes antisémites en France. Leur nombre a été multiplié par 4 l'an dernier, notamment après les attaques du groupe terroriste contre l'Etat hébreu.