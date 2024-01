JO 2024 : vers une fermeture de Google Maps en Île-de-France pendant la durée de l’événement ?

Le directeur général d’Île-de-France Mobilités a indiqué la possibilité de restreindre les applications comme Google Maps ou City Mapper pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Une nouvelle étonnante et qui suscite surtout des questions.

Le directeur général d’Île-de-France Mobilités (IDFM), Laurent Probst, a de nombreuses idées pour que les 9 millions de trajets quotidiens attendus durant les Jeux olympiques se passent sans perturbation. Lors d’un entretien avec Ouest-France mercredi 17 janvier, il a évoqué la possibilité que Google Maps ou City Mapper soient désactivées le temps de la compétition.

Les services d’applications pour s'orienter feraient mieux de respecter les consignes d’IDFM si elles ne veulent pas être désactivées pendant les Jeux olympiques de Paris. Dans un entretien accordé à Ouest-France mercredi 17 janvier, le directeur général d’IDFM, Laurent Probst, expliquait qu’il avait demandé à Google Maps et City Mapper de «relayer nos plans de transports pour que le voyageur passe par le chemin qu’on lui a indiqué» pendant la compétition internationale. Cette demande a pour objectif d’éviter la fréquentation excessive des transports en commun de la région.

Le dirigeant a assuré à nos confrères que si les services de cartographie ne suivaient pas ses directives, «il faudra que l’Etat prenne les décisions nécessaires», révélant que l’issue serait la fermeture des applications dans «un enjeu de sécurité publique».

En effet, sans les consignes d'IDFM, Google Maps et City Maps risquent de conseiller aux voyageurs des itinéraires qui provoqueraient la saturation des rames. Par exemple, plutôt que d’emprunter la ligne 13 pour se rendre au stade de France, les touristes et Franciliens pourraient utiliser la ligne 14.

«Nous avons confiance dans le fait que nos propositions seront entendues»

Les déclarations de Laurent Probst ont suscité de vives réactions du côté de la sphère médiatique. Pour désamorcer le début de la polémique, IDFM a publié un communiqué vendredi 19 janvier pour préciser que «le calculateur d’itinéraires sera modifié afin d’être conforme aux plans de transport [...] qui tiennent compte de l’affluence».

Les applications Google Maps et City Mapper ne seront pas désactivées, elles le seront seulement si leurs propositions d’itinéraires provoquent l’encombrement des transports en commun de la région Ile-de-France. L’organisme a reconnu dans son communiqué que les trajets conseillés par les services «ne seront pas forcément les plus courts, mais ils seront les plus confortables».

«Nous avons confiance dans le fait que nos propositions seront entendues. Nous travaillons très bien avec elles, notamment avec Google Maps, pour apporter le meilleur service aux spectateurs», a conclu IDFM dans son communiqué.