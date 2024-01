Colère des agriculteurs : plus de 3.000 personnes rassemblées pour la marche blanche en hommage à l'agricultrice et sa fille tuées sur un barrage

Une marche blanche en hommage à Alexandra et Camille Sonac, décédées dans un accident sur un barrage d'agriculteurs ce mardi, a été organisée dans la ville de Pamiers (Ariège), ce samedi 27 janvier.

«C'est un moment de deuil et de recueillement». Clémence Biard, présidente des Jeunes Agriculteurs de l'Ariège, a posé des mots sur un drame dans un moment où la colère des agriculteurs ne faiblit pas.

Leur mobilisation a été endeuillée ce mardi par la mort accidentelle d'une agricultrice, Alexandra Sonac, et de sa fille, Camille, 12 ans, sur un barrage à Pamiers (Ariège), où une marche blanche a été organisée ce samedi 27 janvier en début d'après-midi.

«Nous sommes dans la douleur et avons mis entre parenthèses toutes nos revendications,» a précisé Clémence Biard, qui est aussi une amie de la mère de famille.

«Il y a une foule considérable... La solidarité et l'émotion ont dépassé l'Ariège et le monde de l'agriculture», a déclaré quant à lui Philippe Lacube, président de la chambre d'agriculture de l'Ariège, lors d'un point presse avant le début de la marche.

Un hommage salué par Arnaud Rousseau, président de la FNSEA : «Le monde agricole s’associe aux gestes de solidarité et de soutien,» a-t-il dit sur X.

Ce samedi qui voit la continuation des mobilisations des réseaux @FNSEA et @JeunesAgri est une journée dédiée à la compassion et aux hommages respectueux pour la famille d’agriculteurs cruellement endeuillée en Ariège la semaine passée. Le monde agricole s’associe aux gestes de… — Arnaud Rousseau (@rousseautrocy) January 27, 2024

Le père de famille toujours hospitalisé

Vers 13h30, plus de 3.000 personnes vêtues de blanc se sont ainsi réunies devant le lycée agricole de Pamiers où avait étudié Alexandra, et dans lequel sa fille Camille devait faire sa rentrée en septembre prochain.

Le cortège a prévu de prendre la direction du point où a eu lieu l'accident en début de semaine, pour y déployer une banderole en hommage aux deux victimes. Des fleurs y seront également déposées.

Outre l'agricultrice et sa fille, le père de famille, Jean-Michel, a été grièvement blessé lors de l'accident et pris en charge par les secours dans un état grave. «On a une pensée pour Jean-Michel, le papa toujours hospitalisé, et la petite soeur de 8 ans,» a déclaré Clémence Biard.

Le conducteur de la voiture qui avait percuté accidentellement le barrage tenu par les agriculteurs a été mis en examen et placé en détention.

La mobilisation quant à elle, continue du côté des agriculteurs, et ce malgré les annonces du Premier ministre, Gabriel Attal, ce vendredi.