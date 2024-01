Sondage : 49% des Français font davantage confiance aux agriculteurs pour défendre la nature et l’environnement qu’aux écologistes

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce samedi 27 janvier, un Français sur deux (49% des sondés) affirme avoir plus confiance dans les agriculteurs pour défendre la nature et l’environnement, plutôt que les écologistes.

En pleine gronde, les agriculteurs ont la confiance de près de 49% de Français au sujet de la protection de la nature et de l’environnement. 26% des sondés s’en remettent quant à eux aux écologistes et 25% ne se sont pas prononcés, selon un dernier sondage réalisé par l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce samedi.

Dans le détail, les hommes sont plus enclins à attribuer leur confiance aux agriculteurs puisque 50% des sondés ont voté en leur faveur. Du côté des femmes interrogées, 47% d’entre elles partagent le même avis.

© Institut CSA

Chez les sondés de plus de 50 ans, les agriculteurs ont encore plus la cote puisqu’ils récoltent près de 54% des votes. À l’inverse, les moins de 35 ans sont davantage partagés sur la question. 30% d’entre eux ne se sont pas prononcés, 43% ont attribué leur confiance aux agriculteurs, contre 27% pour les écologistes.

Les communes rurales particulièrement concernées

Les sondés vivants dans des communes rurales (moins de 2.000 habitants) ont particulièrement accordé leur confiance aux agriculteurs (57%). Une majorité également représentée dans les villes plus peuplées, notamment chez les sondés issus de communes avec 20.000 à 99.999 habitants (51%).

Néanmoins, en agglomération parisienne, les avis sont plus mitigés. En effet, 39% des sondés ont estimé que les agriculteurs étaient plus aptes à défendre la nature et l’environnement, 34% ne se sont pas prononcés et 27% ont privilégié les écologistes.

Concernant les classes sociales, les sondés sont unanimes et ont, en grande majorité, voté en faveur des agriculteurs : 40% des votes chez les CSP+ (avec 27% des personnes interrogés qui ne se sont pas prononcées), 56% chez les CSP- et 50% chez les inactifs.

Une différence très marquée entre la gauche et la droite

Le résultat du sondage évolue largement en fonction des proximités politiques. À gauche, les sondés proches d’Europe Écologie - Les Verts ont logiquement et majoritairement voté en faveur des écologistes, avec 70% des voix contre 21% pour les agriculteurs. Du côté des partisans de la France insoumise, le vote est plus mitigé. 43% préfèrent faire confiance aux agriculteurs et 42% favorisent les écologistes.

© Institut CSA

Une tendance qui s’inverse totalement à droite. En effet, les agriculteurs ont récolté 84% des parts chez les sondés proches de Reconquête, parti d’extrême droite, contre seulement 5% pour les écologistes. Des statistiques similaires chez les sondés partisans du Rassemblement national. 68% d’entre eux ont voté en faveur des agriculteurs, 9% pour les écologistes et 23% ne se sont pas prononcés.

Au centre, la tendance est également du côté des agriculteurs puisque 45% des sondés les ont également favorisés, contre 20% pour les écologistes.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 25 au 26 janvier, auprès d’un échantillon représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.