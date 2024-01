Colère des agriculteurs : quels sont les axes rouverts à la circulation ce dimanche ?

Partout en France, des barrages d'agriculteurs sont levés, amenant les autorités à rouvrir progressivement les axes autoroutiers du pays. Le point sur la situation dans la matinée de ce dimanche 28 janvier.

Les autoroutes se désengorgent. Grâce à l’interruption des points de manifestations initiés par des groupes d'agriculteurs en colère et ralentissant, voire bloquant totalement le trafic sur les axes autoroutiers de l’Hexagone, une partie du réseau est de nouveau accessible ce dimanche. D’après un communiqué de presse de Vinci Autoroutes, dans la matinée du 28 janvier, la situation sur les secteurs autoroutiers était la suivante :

- L’intégralité de l’A9 ralliant Montpellier à l’Espagne rouverte dans les deux sens

- Le tronçon de l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne rouvert dans les deux sens

- L’A54 entre Arles et Salon de Provence rouverte dans les deux sens

Suite à l'arrêt de points de #manifestations entravant la circulation, un grand nombre de secteurs autoroutiers ont pu être rouverts dans la nuit sur le réseau VINCI Autoroutes.





Point de situation ce dimanche 28 janvier à 8h30

- L’A66 pour rallier Carcassonne et Narbonne rouverte dans les deux sens

- L’A64 dans les Pyrénées-Atlantiques débloquée dans les deux sens

- Au niveau de la barrière de Saint Arnoult, il n’y a plus de coupure des autoroutes A10 et A11

- Entre Lyon et Bordeaux, l’A89 est entièrement ouverte

Néanmoins, il reste sur les autoroutes de France des points de blocage qui perturbent la circulation des automobilistes. De cette manière, les autorités préfectorales ont fait le choix de fermer certains axes, dont la liste est susceptible d’évoluer rapidement.

Ainsi, l’A10 dans le secteur de Saintes et entre Saint-Maixent, l’A20 dans le secteur de Montauban, l’A54 entre Arles et Nîmes, l’A62 entre Agen et Montauban, l’A63 dans le secteur de Bayonne, l’A64 dans les Hautes-Pyrénées et l’A837 sont fermées dans les deux sens.

En direction de Marseille, l’A7 ralliant Chanas et Orange est coupée. Même chose sur la même autoroute entre Avignon et Chanas, en direction de Lyon cette fois-ci. Enfin, au niveau de Bourges en direction du sud, l’A71 est également close.

Il est aussi possible que certains accès à l’autoroute ne soient pas ouverts, faute à des manifestations à proximité des échangeurs et des barrières de péage, qui entravent la circulation. D’après la carte relayée par Vinci Autoroutes, une majorité des blocages est constatée dans la partie sud de la France.

Pour se tenir au courant de la situation en temps réel, il est possible d’écouter des stations de radio qui informent des évolutions sur les autoroutes, ou de lire les panneaux à message variable ou encore d’appeler le 3605, et enfin de consulter différents réseaux sociaux.