Météo : la neige va-t-elle être de retour en février ?

Alors que le mois de janvier, contrasté sur le plan météorologique, touche à sa fin, février pourrait être lui aussi marqué par des chutes de neige et le retour des températures négatives.

Après un épisode de froid intense, une séquence de redoux a regagné la France la semaine dernière. Et le mercure s’est affolé durant toute la semaine, franchissant par endroits la barre des 25 °C, équivalent au seuil de chaleur, durant la journée du jeudi 25 janvier.

Comme le note Météo-France, ce premier mois de l’année est exceptionnel sur le plan météorologique. «Le mois de janvier 2024 s’annonce d'ores et déjà fort contrasté avec une longue séquence de fraîcheur entre le 7 et le 20 janvier, encadrée par deux périodes de grande douceur, la première en tout début de mois puis la seconde en cours et qui est amenée à se prolonger au-delà du 31 janvier», indique le service météorologique.

Le retour des perturbations ?

Mais à l’heure où janvier s’apprête à laisser sa place à février, une baisse des températures et des chutes de neige ne sont pas à exclure. Car si les températures aux allures printanières devraient se poursuivre jusqu’à la première semaine de février, les perturbations risquent d'être rapidement de retour.

Les précipitations, sous forme de pluie, devraient toucher la moitié nord de la France durant la journée du 6 février. En cause, une dépression qui devrait s’installer sur la Manche, entre le Royaume-Uni et l’Hexagone. Une perturbation pluvieuse qui devrait concerner la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l’Île-de-France et le Grand Est.

À compter du 7 février, des chutes de neige devraient être observées dans le Grand Est, marquant ainsi le retour des flocons, mais en faible quantité.

Durant toute la semaine, les dépressions devraient s’enchaîner. La plus intéressante et marquante serait celle du 9 février, qui devrait se placer vers les îles britanniques et impacter notre pays. Ce jour-là, les précipitations, toujours sous forme de pluie, devraient concerner toute la France, du nord au sud. Des précipitations qui pourraient se transformer… en neige le 10 février.

Tout au long de la journée, les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes devraient enregistrer des flocons, dont la quantité est incertaine à l’heure actuelle. À noter également que dans la nuit du 9 au 10 février, la neige serait également attendue sur le côté Est de la France, soit à Strasbourg, à Metz, à Charleville-Mézières ou encore à Dijon.

Le 11 février, les flocons devraient gagner Reims et avancer doucement en direction de l’Île-de-France. Du côté du mercure, les températures devraient baisser, et parfois même en dessous de 0 °C, durant cette journée.

Précisons toutefois que ces prévisions restent incertaines, étant donné que les chutes de neige sont parfois difficiles à anticiper.