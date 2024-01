Colère des agriculteurs : ces 6 précédentes mobilisations qui ont marqué la France

Depuis plus d’une semaine, la France est touchée par la gronde des agriculteurs. Une colère qui revient régulièrement. Voici six précédentes mobilisations agricoles qui ont marqué le territoire.

Une mobilisation de plus. De nombreux agriculteurs ont fait part de leur mécontentement à l’égard du gouvernement en bloquant diverses autoroutes sur l’ensemble du pays et ce, depuis plusieurs jours. Ce lundi, deux syndicats agricoles ont appelé à un siège de Paris.

Au XXe siècle, la France a vécu de nombreuses mobilisations issues du monde agricole. Certaines d’entre elles ont particulièrement marqué les esprits.

1907 : la première crise d’ampleur

La première protestation agricole du XXe siècle, celle de 1907, fut également la première à avoir une telle ampleur et une organisation structurée. Cette année-là, les vignerons du Languedoc et du Roussillon s'étaient mobilisées contre l’importation massive de vins étrangers.

Ainsi, tous les dimanches, des paysans occupaient les places des villes et des villages français. Jusqu’au 9 juin, lorsqu’une manifestation colossale a rassemblé entre 600.000 et 800.000 personnes à Montpellier (Hérault).

Pour mettre fin à cette révolte, le gouvernement, alors dirigé par Georges Clemenceau, a envoyé plusieurs troupes. Et malgré la mutinerie menée par des soldats du 17e régiment d’infanterie, qui refusaient de tirer, sept personnes ont été tuées.

1933 : l’invasion de la préfecture de Chartres

En 1933, la préfecture de Chartres (Eure-et-Loir) a été envahie par des paysans remontés qui ont exigé que le haut fonctionnaire appelle le ministre de l’Intérieur, Camille Chautemps, afin de relayer leurs revendications.

C’est alors la première fois qu’un tel symbole tombe aux mains des manifestants. Cette fronde était menée par le Parti agraire, à une période où la crise agricole suscitait de nombreuses mobilisations un peu partout sur le territoire.

1961 : la sous-préfecture de Morlaix prise d'assaut

En 1961, une révolte a pris place dans la ville de Morlaix (Finistère), causée par l’impact de la baisse des cours sur les agriculteurs. Des milliers d’entre eux ont alors pris d'assaut la sous-préfecture de la ville le 4 juin.

Ce jour-là, deux leaders de ce mouvement ont été arrêtés et emprisonnés. Ce qui a mis les agriculteurs du reste de la France en colère puisque la révolte s’est ensuite étendue à tout le territoire. Cette dernière n’a pris fin que 18 jours plus tard, lorsque les deux hommes ont été libérés.

1976 : un barrage dramatique à Montredon

En 1976, à Montredon, près de Narbonne (Aude), les vignerons de la région souffraient de la concurrence étrangère et de la baisse de la consommation de vin, comme en 1907. Ils ont alors exigé du gouvernement de Jacques Chirac, alors Premier ministre, plusieurs mesures fortes.

Certains d’entre eux, pour faire part de leur gronde, ont érigé un barrage pour bloquer la route nationale et la voie ferrée. Un barrage qui a pris une tournure tragique puisque des tirs ont été échangés entre les manifestants et les forces de l’ordre présentes sur les lieux. Deux hommes ont ainsi perdu la vie, un vigneron et un CRS.

1990 : quand les Champs-Elysées deviennent un champ de blé

Le 23 juin 1990, le Centre National des Jeunes Agriculteurs, aujourd’hui Jeunes Agriculteurs, a souhaité organisé une fête de la moisson… à Paris.

De nombreux agriculteurs ont ainsi transformé les Champs-Élysées en un véritable champ de blé pour 24 heures. Cette opération médiatique avait notamment pour but de valoriser le savoir-faire paysan.

2013 : la fronde des «Bonnets Rouges» en Bretagne

Bien avant les gilets jaunes, la France a connu les «Bonnets Rouges». Cette fronde a été initiée par plusieurs agriculteurs bretons, accompagnés de chauffeurs poids lourds et de certains salariés de l’agroalimentaire.

Les «Bonnets Rouges» ont souhaité dénoncer l'écotaxe sur les véhicules de transport de marchandises. En l’espace de plusieurs mois, cinq portiques ont été détruites et la moitié des radars de la région ont été vandalisés.

Pour faire face à cette révolte qui s’éternisait, le gouvernement a finalement abandonné l’idée de cet impôt.