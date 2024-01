Parcoursup : qu’est-ce qu’une année de césure que peuvent demander les étudiants ?

Sur Parcoursup, la plate-forme destinée à la gestion des voeux d'affectation des futurs étudiants, il est possible de cocher la case «année de césure». Grâce à celle-ci, les candidats peuvent ouvrir leurs horizons professionnels, mais pas seulement.

Il ne faut pas la confondre avec un congé sabbatique. Chaque année, de nombreux étudiants, déjà diplômés ou en cours de réalisation de leur cursus, effectuent une année de césure. L’occasion pour eux de s’ouvrir à de nouveaux horizons grâce, par exemple, à un volontariat international en admission ou en entreprise (VIA/VIE), et ce en accord avec leur établissement. Tant que l’étudiant concerné ne fait pas «rien», une myriade d’options s’offrent à lui durant l'année de césure à laquelle il peut prétendre grâce à une case sur Parcoursup.

Outre l’exemple précédemment cité, les étudiants qui sont éligibles à cette année de césure peuvent effectuer un service civique, un volontariat au sein du Corps européen de solidarité, un volontariat de solidarité internationale (VSI) ou autre type de volontariat solidaire et associatif, un engagement bénévole, un projet sous statut étudiant-entrepreneur, un emploi régi par un contrat de travail, une formation dans un domaine autre que celui dispensé dans son cursus initial et enfin, un stage, même si celui-ci est en-dehors du cursus, liste etudiant.gouv.fr.

Signaler le souhait en post-bac est possible

L’année de césure peut être réalisée par des étudiants d’universités et de grandes écoles. En revanche, les bénéficiaires de la formation en continue ne peuvent pas en bénéficier. Cette période de «pause» relative ne dispense pas de régler des frais de scolarité. Il devra alors honorer «des droits de scolarité au taux réduit prévu dans l'annexe de l'arrêté fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur», précise ainsi le décret de 2018. L’étudiant concerné par une année de césure doit également s’acquitter de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).

Durant cette année de césure, il est possible d’obtenir des European Credit Transfer and Accumulation System (généralement dénommés crédits ECTS), même si d’autres formes de validations existent aussi. Sous conditions, une bourse sur critères sociaux peut être attribuée durant cette période qui peut se dérouler avant la première année d’études officielle, à condition de le signaler dans son dossier Parcoursup. Afin de pouvoir bénéficier des avantages du statut étudiant, l’étudiant concerné par l’année de césure pourra conserver sa carte étudiante.

Enfin, condition sine qua non pour mener à bien ce projet, l’établissement à qui sera formulée la demande de césure devra, en acceptant cette requête, envisager la réintégration de l’étudiant, construire la forme et les modalités du dispositif d’accompagnement pédagogique durant la période de césure et définir les modalités de validation de la période de césure (ECTS, mais pas seulement). Un vrai parcours du combattant en somme, mais qui permettrait à coup sûr aux étudiants d’enrichir leur profil.