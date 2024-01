Colère des agriculteurs : voici les routes d'Île-de-France toujours bloquées ce mardi soir

À l'appel de la FNSEA, principal syndicat agricole, les agriculteurs se sont positionnés sur plusieurs axes routiers en d'Île-de-France ce mardi. Certaines routes sont toujours bloquées en cette fin de soirée.

Depuis maintenant un peu plus d'une semaine, les agriculteurs se trouvent sur plusieurs routes françaises et bloquent la circulation, notamment en Île-de-France. Ce mardi soir, certaines d'entre elles étaient toujours fermées, à 21h09 selon Sytadin.

A1 dans les deux sens

L'A1 est fermée vers Paris entre Senlis (60) et Roissy-en-France et vers la province à la hauteur de la commune de Épiais-lès-Louvres.

A4 dans les deux sens

L'A4 et fermée vers Paris entre Serris et Ferrières-en-Brie, ainsi qu'en direction de la province entre Ferrières-en-Brie et Serris.

A6 vers Paris :

L'autoroute A6 est fermée vers Paris à Villabé et entre Savigny sur Orge et Wissous.

A13 dans les deux sens :

L'A13 est fermée dans les deux sens à hauteur de Mantes-la-Jolie (échangeur n°12, après le péage de Buchelay).

A10 dans les deux sens :

L'A10 est fermée vers paris entre Dourdan (échangeur n°10) et et Marcousis (N104), ainsi qu'en direction de la province entre Dourdan (échangeur n°10) et Allainville.

A11 vers la province

L'autoroute A11 est fermée vers la province entre Ponthévrard et Ablis.

A15 vers Paris :

L'A15 est fermée vers Paris à hauteur d'Argenteuil (sortie n°2 "Argenteuil-centre" Obligatoire).

A5a dans les deux sens :

L'A5a est fermée vers Paris à Réau, ainsi que vers la province à Moissy-cramayel.

N36 Intérieur

La N36 Intérieur est fermée entre Châtres (N4) et Guignes.

N104 dans les deux sens

La N104 Extérieur est fermée entre Combs La Ville (A5B) et Servon (échangeur 21), ainsi que vers l'Intérieur entre Servon (échangeur 21) et Combs la Ville (A5B).

De son côté, la préfecture de police a annoncé ce lundi soir qu'elle autorisait le vol de deux hélicoptères de la gendarmerie nationale en Île-de-France du mardi 30 janvier à 00h00 au jeudi 1er février 2024 à 23h59.

Un arrêté préfectoral (n° 2024-00113) autorise le vol de 2 hélicoptères de la gendarmerie nationale en #IDF du mardi 30 janvier à 00h00 au jeudi 1er février 2024 à 23h59. pic.twitter.com/gZZwxlkyNY — Préfecture de Police (@prefpolice) January 29, 2024

Les préfets de Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise ont notamment signé cet arrêté.