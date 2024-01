IVG dans la Constitution : l'Assemblée valide largement l’inscription d’une «liberté garantie»

A une très large majorité de votes, le texte visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution a été validé par l'Assemblée nationale, ce mardi soir, malgré les oppositions de députés LR et RN.

Alors que ce droit est encore remis en cause dans certains pays, l'Assemblée nationale vient de valider l’inscription dans la Constitution de la «liberté garantie» pour les femmes d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG), ce mardi 30 janvier.

«Cette victoire sonne comme une revanche contre la honte, la clandestinité, le silence, la souffrance, la mort qu'ont dû affronter des centaines de milliers de femmes», a lancé à la tribune Mathilde Panot (LFI), qui avait fait voter fin 2022 un premier texte consacrant un «droit» à l'IVG.

«Ce soir, l'Assemblée et le gouvernement n'ont pas manqué leur rendez-vous avec l'Histoire des femmes (...) avec l'Histoire tout court», a quant à lui salué le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti.

493 députés contre 30

La réforme constitutionnelle a été soutenue par 493 députés contre 30. L'ensemble des élus de gauche et la quasi-totalité de la majorité et du groupe indépendant Liot ont voté pour.

. Inscription de l'#IVG dans la Constitution : l'Assemblée nationale adopte, par 493 voix contre 30, le projet de loi constitutionnelle relatif à "la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse". #DirectAN pic.twitter.com/yrwAgfw9Gj — LCP (@LCP) January 30, 2024

À droite, le groupe LR s'est divisé entre 40 pour, 15 contre et quatre abstentions. Tout comme le RN (46 pour, 12 contre et 14 abstentions). Côté LR, plusieurs députés s'inquiètent d'un déséquilibre par rapport à la loi Veil, entre «la possibilité pour la femme d'avoir recours à l'IVG et le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie», selon la députée Émilie Bonnivard (LR).

D'autres craignent d'éventuels allongements de la durée légale pour une IVG ou de remises en cause de la clause de conscience des soignants refusant de la pratiquer, sans que le Conseil constitutionnel ne puisse plus s'y opposer.

«Ce projet de loi ne crée pas de droit opposable» à l'IVG, a insisté à plusieurs reprises Guillaume Gouffier Valente (Renaissance), rapporteur à l'Assemblée.

une «liberté garantie» pour les femmes

Le gouvernement a choisi la formulation «liberté garantie» pour trouver une voie de passage entre le texte voté à l'Assemblée évoquant un «droit», et un autre que le Sénat, dominé par la droite et le centre, a adopté à quelques voix près, mais qui retenait uniquement le terme «liberté».

Pour être adopté, le texte doit désormais être validé par le Sénat dans les mêmes termes.

Pour modifier la Constitution, il est nécessaire que les deux chambres votent le même texte, à la virgule près, avant qu'il soit soumis à un scrutin au Congrès réunissant les parlementaires, et nécessitant 3/5e des voix. Sinon, la navette reprendra.